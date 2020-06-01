Главные новости дня. «Зенит» продлил контракт с Семаком, «Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются Смоловым

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Малафеев: «Полная чушь, что я не отпустил Дзюбу из «Зенита». Предлагал ему команды из Европы, он отказался»
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Источник: «Бомбардир»