Главные новости дня. «Зенит» продлил контракт с Семаком, «Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются Смоловым

«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

Семин готов снова возглавить «Локомотив»

Официально: «Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало до января

Малафеев: «Полная чушь, что я не отпустил Дзюбу из «Зенита». Предлагал ему команды из Европы, он отказался»

«Чемпионат»: в Санкт-Петербурге могут создать новый клуб «Динамо» и назначить руководителем Малафеева

Анюков ждет встречи с руководством «Зенита» и может стать тренером команды

Metaratings: «Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются Смоловым

Журналист Егоров: «Ротору» выделили из бюджета 500 миллионов, а остальное сказали искать самостоятельно»

Metaratings: «Локомотив» расторгнет контракт с Хеведесом

«Рейтинг Букмекеров»: Чорлука начал тренироваться с «Локомотивом», нарушив правила карантина