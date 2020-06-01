Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Маслов – новый президент «Торпедо»

    «Торпедо» объявило о назначении Дениса Маслова на пост президента клуба.

    На должности руководителя московского клуба 36-летний функционер сменил Елену Еленцеву, которая управляла «Торпедо» с декабря 2017 года.

    Ранее Маслов работал на руководящих постах в «Крыльях Советов», «Нижнем Новгороде» и «Амкаре».

    «Торпедо» финишировало на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.

    Владелец «Торпедо» Авдеев: «Цель на сезон-2020/21 – закрепиться в ФНЛ. Задачи по выходу в РПЛ не стоит»

    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2020 19:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +267

      Medved2468 1 час назад

      Ну всё, значит хана "Торпедо". Скоро развалится, с таким "чудесным" новым руководителем.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76797
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru