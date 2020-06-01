Маслов – новый президент «Торпедо»

«Торпедо» объявило о назначении Дениса Маслова на пост президента клуба.

На должности руководителя московского клуба 36-летний функционер сменил Елену Еленцеву, которая управляла «Торпедо» с декабря 2017 года.

Ранее Маслов работал на руководящих постах в «Крыльях Советов», «Нижнем Новгороде» и «Амкаре».

«Торпедо» финишировало на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.

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