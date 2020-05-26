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    Владелец «Торпедо» Авдеев: «Цель на сезон-2020/21 – закрепиться в ФНЛ. Задачи по выходу в РПЛ не стоит»

    Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о задачах клуба на следующий сезон, а также прокомментировал уход Елены Еленцевой, занимавшей пост президента клуба.

    «У нее кончился контракт, дальше по обоюдному согласию мы решили его не продлевать. За все, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Уверен, что мы будем продолжать человеческие отношения. Это чисто бизнес-решение – контракт закончился и стороны решили его не продлевать, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий к Елене Васильевне со стороны администрации клуба.

    Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 – закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит», – заявил Авдеев.

    • В ФНЛ «Торпедо» заняло 4-е место.
    • РФС отказался проводить стыковые матчи за выход в РПЛ.

    Новым президентом «Торпедо» станет экс-директор «Амкара» Маслов

    Источник: ТАСС

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    26.05.2020 11:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1184

      evgevg13 7 часов назад

      Читай между строк: на РПЛ денег не хватает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1457

      Бомбардиръ 26 мая, 12:02

      Болельщики разве будут ходить на матчи, если у команды нет амбиций?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      GreyDM 26 мая, 11:41

      по-ходу финансово боится не потянуть...а жаль

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10454

      KLIM777 > GreyDM 26 мая, 11:53

      а жаль? А так бы могли снова развалиться из-за финансовых проблем)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +388

      GreyDM > KLIM777 26 мая, 11:56

      я имел в виду,жаль,что эти проблемы вообще существуют...

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