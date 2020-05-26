Владелец «Торпедо» Авдеев: «Цель на сезон-2020/21 – закрепиться в ФНЛ. Задачи по выходу в РПЛ не стоит»

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о задачах клуба на следующий сезон, а также прокомментировал уход Елены Еленцевой, занимавшей пост президента клуба.

«У нее кончился контракт, дальше по обоюдному согласию мы решили его не продлевать. За все, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Уверен, что мы будем продолжать человеческие отношения. Это чисто бизнес-решение – контракт закончился и стороны решили его не продлевать, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий к Елене Васильевне со стороны администрации клуба.

Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 – закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит», – заявил Авдеев.

В ФНЛ «Торпедо» заняло 4-е место.

РФС отказался проводить стыковые матчи за выход в РПЛ.

Новым президентом «Торпедо» станет экс-директор «Амкара» Маслов