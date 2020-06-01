Быстров – о Дзюбе в Европе: «У него возраст не тот, чтобы уезжать, поэтому лучше доигрывать в России»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что форварду Артему Дзюбе уже поздно уходить в европейский клуб.

– Интерес со стороны европейских клубов проявляется и к Артeму Дзюбе. Как ему поступить в такой ситуации? Уехать за границу или продолжить карьеру в «Зените»?

– Я думаю, что у него возраст не тот, чтобы уезжать. Вряд ли топовые клубы возьмут возрастного футболиста. Что они потом с ним делать будут? Им лучше купить молодого, чтобы раскрутить его, а потом продать.

Поэтому Дзюбе лучше доигрывать в России. Впрочем, у футболиста есть своя голова на плечах, ему и принимать решение.

По окончании сезона истекает контракт Дзюбы с «Зенитом».

В текущем сезоне на счету 31-летнего нападающего 28 матчей, 15 забитых голов и 12 ассистов.

Панов: «Дзюба зачахнет, если его выдернуть из «Зенита» в Европу»