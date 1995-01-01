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    Быстров – о Дзюбе в Европе: «У него возраст не тот, чтобы уезжать, поэтому лучше доигрывать в России»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что форварду Артему Дзюбе уже поздно уходить в европейский клуб.

    – Интерес со стороны европейских клубов проявляется и к Артeму Дзюбе. Как ему поступить в такой ситуации? Уехать за границу или продолжить карьеру в «Зените»?

    – Я думаю, что у него возраст не тот, чтобы уезжать. Вряд ли топовые клубы возьмут возрастного футболиста. Что они потом с ним делать будут? Им лучше купить молодого, чтобы раскрутить его, а потом продать.

    Поэтому Дзюбе лучше доигрывать в России. Впрочем, у футболиста есть своя голова на плечах, ему и принимать решение.

    • По окончании сезона истекает контракт Дзюбы с «Зенитом».
    • В текущем сезоне на счету 31-летнего нападающего 28 матчей, 15 забитых голов и 12 ассистов.

    Панов: «Дзюба зачахнет, если его выдернуть из «Зенита» в Европу»

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2051

      Axe111 23 минуты назад

      У него ВСЁ НЕ ТО !!!!!! как и у всех русских игрочишек для игры в европе

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      Рейтинг: +5755

      paracetamol 1 час назад

      Вофка-раздолбай лучшеб не высовывался, а то вся дурь сразу видна, как говорил Петр Великий.

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      Рейтинг: +402

      david17 2 часа назад

      При чем тут возраст то? Если бы он играть умел уже бы давно уехал, а так это дерево не нужно никому вот и не едет, златан вон и в 38 играет на уровне)

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