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  • Быстров – о Дзюбе в Европе: «У него возраст не тот, чтобы уезжать, поэтому лучше доигрывать в России»

Быстров – о Дзюбе в Европе: «У него возраст не тот, чтобы уезжать, поэтому лучше доигрывать в России»

1 июня 2020, 07:38
5

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что форварду Артему Дзюбе уже поздно уходить в европейский клуб.

– Интерес со стороны европейских клубов проявляется и к Артeму Дзюбе. Как ему поступить в такой ситуации? Уехать за границу или продолжить карьеру в «Зените»?

– Я думаю, что у него возраст не тот, чтобы уезжать. Вряд ли топовые клубы возьмут возрастного футболиста. Что они потом с ним делать будут? Им лучше купить молодого, чтобы раскрутить его, а потом продать.

Поэтому Дзюбе лучше доигрывать в России. Впрочем, у футболиста есть своя голова на плечах, ему и принимать решение.

  • По окончании сезона истекает контракт Дзюбы с «Зенитом».
  • В текущем сезоне на счету 31-летнего нападающего 28 матчей, 15 забитых голов и 12 ассистов.

Панов: «Дзюба зачахнет, если его выдернуть из «Зенита» в Европу»

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Дзюба Артем
Комментарии (5)
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david17
1590989891
При чем тут возраст то? Если бы он играть умел уже бы давно уехал, а так это дерево не нужно никому вот и не едет, златан вон и в 38 играет на уровне)
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paracetamol
1590994415
Вофка-раздолбай лучшеб не высовывался, а то вся дурь сразу видна, как говорил Петр Великий.
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Axe111
1590998143
У него ВСЁ НЕ ТО !!!!!! как и у всех русских игрочишек для игры в европе
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bazhina.valyav
1591001361
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zigbert
1591023009
Рисковать Дзюба не будет.
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