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    Геркус: «У Семина есть мнение по поводу трансферов, он его жестко отстаивает. Видимо, эти разговоры с руководством «Локомотива» зашли в тупик»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус раскрыл детали работы с главным тренером Юрием Семиным. Вместе они выиграли чемпионат России в 2018 году.

    «Кадровые вопросы мы обсуждали с Семиным и Эриком Штоффельсхаусом. Иногда находили общий язык, иногда – нет. Это касалось продления-непродления, покупки-непокупки игроков. С нынешним руководством разговоры Семина зашли в тупик быстрее. Я до сильной степени проявлял гибкость, а нынешнее руководство, видимо, нет.

    У Юрия Павловича есть мнение по поводу трансферов, и он его довольно жестко отстаивает», – сказал Геркус в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.

    Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского

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    30.05.2020 22:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16871

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Это большой плюс Юрию Палычу и большой минус "руководству".

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      Рейтинг: +698

      vmonomah17 1 час назад

      Шпалыч хочет качественных игроков, а ему пытаются подсунуть шлак, чтобы руководство локо смогло себе денег отжать

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