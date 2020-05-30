Геркус: «У Семина есть мнение по поводу трансферов, он его жестко отстаивает. Видимо, эти разговоры с руководством «Локомотива» зашли в тупик»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус раскрыл детали работы с главным тренером Юрием Семиным. Вместе они выиграли чемпионат России в 2018 году.

«Кадровые вопросы мы обсуждали с Семиным и Эриком Штоффельсхаусом. Иногда находили общий язык, иногда – нет. Это касалось продления-непродления, покупки-непокупки игроков. С нынешним руководством разговоры Семина зашли в тупик быстрее. Я до сильной степени проявлял гибкость, а нынешнее руководство, видимо, нет.

У Юрия Павловича есть мнение по поводу трансферов, и он его довольно жестко отстаивает», – сказал Геркус в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.