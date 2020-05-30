ЦСКА подтвердил уход Гранеро. У тренера по физподготовке истек контракт

Пресс-служба ЦСКА подтвердила, что тренер по физической подготовке Паулино Гранеро покинул команду.
29 мая истек контракт между испанцем и московским клубом, вследствие чего стороны прекратили сотрудничество.
«Желаем Паулино успехов в дальнейшей работе!» – говорится в заявлении ЦСКА.
- Гранеро входил в тренерский штаб столичной команды с 2010 года с полугодичным перерывом в 2018-м.
- По информации «Чемпионата», теперь в ЦСКА за физподготовку будет отвечать Руслан Зубик.
Источник: Официальный сайт ЦСКА