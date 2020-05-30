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    ЦСКА подтвердил уход Гранеро. У тренера по физподготовке истек контракт

    Пресс-служба ЦСКА подтвердила, что тренер по физической подготовке Паулино Гранеро покинул команду.

    29 мая истек контракт между испанцем и московским клубом, вследствие чего стороны прекратили сотрудничество.

    «Желаем Паулино успехов в дальнейшей работе!» – говорится в заявлении ЦСКА.

    • Гранеро входил в тренерский штаб столичной команды с 2010 года с полугодичным перерывом в 2018-м.
    • По информации «Чемпионата», теперь в ЦСКА за физподготовку будет отвечать Руслан Зубик.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    30.05.2020 14:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4778

      Lester84 5 часов назад

      Я думаю следующие на выход: 2 свадебных генерала - Овчина и Онопко

      0
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      Рейтинг: +1220

      Niko 8 часов назад

      Один из столпов штаба ЦСКА...

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