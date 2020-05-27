Журналист Егоров: «Кикнадзе будет жить вместе с игроками «Локо» на базе в Баковке

«Локомотив» в четверг начнет подготовительный сбор на тренировочной базе в Баковке, сообщил журналист Сергей Егоров.
Вместе с футболистами на базе будет жить и генеральный директор клуба Василий Кинкнадзе. Срок его пребывания в Баковке пока неизвестен.
В среду игроки «Локомотива» сдали тесты на коронавирус, об их результатах сообщат завтра. Ожидается, что москвичи будут тренироваться два раза в день.
- РПЛ должна возобновиться 21 июня. В чемпионате осталось провести 8 туров.
- «Локомотив» занимает второе место с 41 очком, отставая на 9 очков от лидирующего «Зенита».
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова