Журналист Егоров: «Кикнадзе будет жить вместе с игроками «Локо» на базе в Баковке

«Локомотив» в четверг начнет подготовительный сбор на тренировочной базе в Баковке, сообщил журналист Сергей Егоров.

Вместе с футболистами на базе будет жить и генеральный директор клуба Василий Кинкнадзе. Срок его пребывания в Баковке пока неизвестен.

В среду игроки «Локомотива» сдали тесты на коронавирус, об их результатах сообщат завтра. Ожидается, что москвичи будут тренироваться два раза в день.