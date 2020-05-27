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  • Журналист Егоров: «Кикнадзе будет жить вместе с игроками «Локо» на базе в Баковке

Журналист Егоров: «Кикнадзе будет жить вместе с игроками «Локо» на базе в Баковке

27 мая 2020, 17:13
9

«Локомотив» в четверг начнет подготовительный сбор на тренировочной базе в Баковке, сообщил журналист Сергей Егоров.

Вместе с футболистами на базе будет жить и генеральный директор клуба Василий Кинкнадзе. Срок его пребывания в Баковке пока неизвестен.

В среду игроки «Локомотива» сдали тесты на коронавирус, об их результатах сообщат завтра. Ожидается, что москвичи будут тренироваться два раза в день.

  • РПЛ должна возобновиться 21 июня. В чемпионате осталось провести 8 туров.
  • «Локомотив» занимает второе место с 41 очком, отставая на 9 очков от лидирующего «Зенита».

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (9)
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giluxa1963
1590589346
какая жертва
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PAREVG.
1590589704
Надеюсь они его там придушат... Или отравят.
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Саладин
1590592510
Лучше не пишите про этого иуду, вообще ничего... слишком много чести для такого хамна.
Ответить
Князев
1590595750
Что? Из дома выгнали? Уже и дома всем надоел!!!
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DOCTOR PENALTY
1590595873
Только этого не хватало. И за что же команде такое наказание?...
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Антибиотик
1590598759
Вторая смородина. Вот же Локомотиву то не везет с этими коррупционерами!
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Антибиотик
1590599034
Совдир нагнул грузина и заставил жить на базе, лишь бы был результат, чтобы вылезти чистыми из своего скотского поступка? Шел 21 век, а в совдире по прежнему думали, что тренер для команды, это не главное.
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vladimir-7
1590601310
Кикнадзе днем будет работать на БРЗ ( баковский резиновый завод) и буде упаковывать презервативы в коробки, а ночью спать на базе.
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zigbert
1590672662
А то там тренеры без него не справятся.
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