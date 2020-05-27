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    Журналист Егоров: «Кикнадзе будет жить вместе с игроками «Локо» на базе в Баковке

    «Локомотив» в четверг начнет подготовительный сбор на тренировочной базе в Баковке, сообщил журналист Сергей Егоров.

    Вместе с футболистами на базе будет жить и генеральный директор клуба Василий Кинкнадзе. Срок его пребывания в Баковке пока неизвестен.

    В среду игроки «Локомотива» сдали тесты на коронавирус, об их результатах сообщат завтра. Ожидается, что москвичи будут тренироваться два раза в день.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня. В чемпионате осталось провести 8 туров.
    • «Локомотив» занимает второе место с 41 очком, отставая на 9 очков от лидирующего «Зенита».

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    27.05.2020 17:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11151

      vladimir-7 18 часов назад

      Кикнадзе днем будет работать на БРЗ ( баковский резиновый завод)
      и буде упаковывать презервативы в коробки, а ночью спать на базе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5766

      Антибиотик 19 часов назад

      Совдир нагнул грузина и заставил жить на базе, лишь бы был результат, чтобы вылезти чистыми из своего скотского поступка? Шел 21 век, а в совдире по прежнему думали, что тренер для команды, это не главное.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5766

      Антибиотик 19 часов назад

      Вторая смородина. Вот же Локомотиву то не везет с этими коррупционерами!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16827

      DOCTOR PENALTY 20 часов назад

      Только этого не хватало. И за что же команде такое наказание?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +598

      Князев 20 часов назад

      Что? Из дома выгнали? Уже и дома всем надоел!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +160

      Саладин 21 час назад

      Лучше не пишите про этого иуду, вообще ничего... слишком много чести для такого хамна.

      1
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      Рейтинг: +155

      PAREVG. 21 час назад

      Надеюсь они его там придушат...
      Или отравят.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1854

      giluxa1963 22 часа назад

      какая жертва

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