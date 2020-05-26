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    Семин: «Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который раскритиковал руководство московского клуба.

    «Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек, всегда приятно с ним общаться. После ухода он мне не звонил, но приятно, что сейчас сказал что-то хорошее про меня», — сказал Семин.

    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • Контракт специалиста с московским клубом истекает 31 мая.

    Дзюба: «Так убирать Семина — позорище»

    Источник: Sport24

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    26.05.2020 16:18
    Комментарии26
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      Рейтинг: +1678

      житель СПб 27 мая, 11:15

      Очень жалко Юрия Павловича...

      0
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      Рейтинг: +233

      aldo conte 27 мая, 00:27

      А как еще можно оценить увольнение Ю.П. Семина, как беспредел чиновников и неуважение к профессиональному, заслуженному тренеру? Любой нормальный, порядочный человек будет на стороне Юрия Павловича.

      1
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      Рейтинг: -123

      Бoрат 26 мая, 23:38

      Уважаю Семина - с юморком дед . Гыгыгы .

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1132

      Retiremen_VMF 26 мая, 22:15

      Палыч похвалил его только за хорошие слова? Или он как тренер понимает о чем говорит? Я не знаю, что он там в Спартаке натворил, писать можно все, что хочешь, но игрок он классный.

      2
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      ...
      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis > Retiremen_VMF 26 мая, 22:17

      у него еще впереди голы нужные..так думаю..

      2
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      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis 26 мая, 21:57

      у дзюбы есть потенциал и поэтому видать семин отличил его от других..а если я не буду прав..тогда точно палычу надо отдыхать идти..

      2
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      Рейтинг: +209

      valkam72 26 мая, 19:18

      Как человек шлюба полное гамно. И зенитный голубой тролль пьяныйхороводик с этим согласен

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4222

      САДЫЧОК 26 мая, 19:07

      Палыч-Дзюба это бревно и мелкий воришка , Евсеев , когда говорил тебе СОСИ -надо было с правой ему в нос !...А , в остальном-Палыч- ты это легенда !

      0
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      ...
      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis > САДЫЧОК 26 мая, 21:43

      ты отвечаешь да что дзюба воришка?

      6
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      ...
      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis > САДЫЧОК 26 мая, 21:52

      и ваще ты в теме дурила..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1132

      Retiremen_VMF > Chernyi Lis 26 мая, 22:12

      Ну он же прочитал из честной прессы. Да и пока не открыл уровень- думать. Не обижай его.

      2
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      ...
      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis > Retiremen_VMF 26 мая, 22:15

      у вас тут у всех своя честная пресса...))но когда уже идет наглое вранье то терпения нет..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4222

      САДЫЧОК > Chernyi Lis 27 мая, 10:46

      Упырь ( он же Тапс и сочи 2013 )- об этом все говорят !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4222

      САДЫЧОК > Chernyi Lis 27 мая, 11:34

      Мягко говоря-ты НЕДОУМОк ! Нужно болеть за Клуб -а не за Семина , Путина и тд-Да Семин-легенда , но клуб намного важнее !

      0
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      Рейтинг: +3963

      vladik12 26 мая, 18:21

      Дзюба, Дзюба, иди...

      2
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      Рейтинг: +3963

      vladik12 26 мая, 18:21

      Юра, он шлюха. Обычная шлюха.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +390

      ziborock 26 мая, 18:10

      Что то слов в поддержку другана Кокорина от Дзюбы никто не услышал!)

      1
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