Семин: «Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который раскритиковал руководство московского клуба.

«Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек, всегда приятно с ним общаться. После ухода он мне не звонил, но приятно, что сейчас сказал что-то хорошее про меня», — сказал Семин.

«Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.

Контракт специалиста с московским клубом истекает 31 мая.

Дзюба: «Так убирать Семина — позорище»