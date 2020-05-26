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  • Семин: «Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек»

Семин: «Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек»

26 мая 2020, 16:18
26

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который раскритиковал руководство московского клуба.

«Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек, всегда приятно с ним общаться. После ухода он мне не звонил, но приятно, что сейчас сказал что-то хорошее про меня», — сказал Семин.

  • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
  • Контракт специалиста с московским клубом истекает 31 мая.

Дзюба: «Так убирать Семина — позорище»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (26)
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Cules2013
1590501250
Палыч реально обиделся из-за увольнения. Возраст, наверное, тоже сказывается.
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PAREVG.
1590501661
Все поддерживают, вне зависимости от клубных пристрастий.
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Chernyi Lis
1590503041
что только дзюба? не верю!!! или про других не решился сказать...(
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DOCTOR PENALTY
1590504297
Во-первых, слишком поздно. Во-вторых, не верится, что от души это сделал.
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vladik12
1590506466
Юра, он шлюха. Обычная шлюха.
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vladik12
1590506485
Дзюба, Дзюба, иди...
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САДЫЧОК
1590509256
Палыч-Дзюба это бревно и мелкий воришка , Евсеев , когда говорил тебе СОСИ -надо было с правой ему в нос !...А , в остальном-Палыч- ты это легенда !
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valkam72
1590509906
Как человек шлюба полное гамно. И зенитный голубой тролль пьяныйхороводик с этим согласен
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Chernyi Lis
1590519437
у дзюбы есть потенциал и поэтому видать семин отличил его от других..а если я не буду прав..тогда точно палычу надо отдыхать идти..
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Retiremen_VMF
1590520548
Палыч похвалил его только за хорошие слова? Или он как тренер понимает о чем говорит? Я не знаю, что он там в Спартаке натворил, писать можно все, что хочешь, но игрок он классный.
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