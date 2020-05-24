«Манчестер Юнайтед» в честь 54-летия Кантона опубликовал ретровидео

«Манчестер Юнайтед» опубликовал видео по случаю дня рождения бывшего форварда команды Эрика Кантона. Ему исполняется 54 года.

В ролике есть фрагменты матчей, проведенных французом в Англии. Он доступен ниже.

Кантона выступал в Манчестере с 1992 по 1997 год, провел в АПЛ 143 матча, забил 64 гола.

С командой он четыре раза побеждал в чемпионате Англии.

На счету форварда 45 матчей и 20 голов за сборную Франции.