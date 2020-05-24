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    «Манчестер Юнайтед» в честь 54-летия Кантона опубликовал ретровидео

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал видео по случаю дня рождения бывшего форварда команды Эрика Кантона. Ему исполняется 54 года.

    В ролике есть фрагменты матчей, проведенных французом в Англии. Он доступен ниже.

    • Кантона выступал в Манчестере с 1992 по 1997 год, провел в АПЛ 143 матча, забил 64 гола.
    • С командой он четыре раза побеждал в чемпионате Англии.
    • На счету форварда 45 матчей и 20 голов за сборную Франции.

    Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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