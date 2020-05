«Манчестер Юнайтед» в честь 54-летия Кантона опубликовал ретровидео

«Манчестер Юнайтед» опубликовал видео по случаю дня рождения бывшего форварда команды Эрика Кантона. Ему исполняется 54 года.

В ролике есть фрагменты матчей, проведенных французом в Англии. Он доступен ниже.

Eric Cantona.That's it. That's the tweet. pic.twitter.com/EwgTXInLA6