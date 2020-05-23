Врач «Спартака» Бутовский во время карантина работал в московской клинике с пациентами с коронавирусом

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Бутовский во время карантинной паузы выполнял профессиональные обязанности. Доктор работал в московской клинике, где помогал пациентам с коронавирусной инфекцией.

В связи с этим ближайшие две недели Бутовский проведет на карантине, а не будет находиться вместе с командой, которая постепенно возобновляет тренировки в Тарасовке.