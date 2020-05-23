Врач «Спартака» Бутовский во время карантина работал в московской клинике с пациентами с коронавирусом

Я Снова Решил Поиграть Со Свиньями"
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :
21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва
Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся
Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Бутовский во время карантинной паузы выполнял профессиональные обязанности. Доктор работал в московской клинике, где помогал пациентам с коронавирусной инфекцией.
В связи с этим ближайшие две недели Бутовский проведет на карантине, а не будет находиться вместе с командой, которая постепенно возобновляет тренировки в Тарасовке.
- В «Спартаке» инфекцией переболел Роман Зобнин, а Зелимхан Бакаев лечится в настоящий момент.
- Команда в РПЛ идет восьмой.
- Чемпионат планируют возобновить 21 июня.