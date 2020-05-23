Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Врач «Спартака» Бутовский во время карантина работал в московской клинике с пациентами с коронавирусом

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Бутовский во время карантинной паузы выполнял профессиональные обязанности. Доктор работал в московской клинике, где помогал пациентам с коронавирусной инфекцией.

    В связи с этим ближайшие две недели Бутовский проведет на карантине, а не будет находиться вместе с командой, которая постепенно возобновляет тренировки в Тарасовке.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:39
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ЧьиРянькoff 28 минут назад

      Я Снова Решил Поиграть Со Свиньями"

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :

      21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
      28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
      01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
      05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
      08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
      12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
      15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
      22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва

      Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
      так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
      те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      alll-1 1 час назад

      Молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Puddle 1 час назад

      А куда делся докторишко Лю? Почему взяли какого- то Хрютовского?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3084

      Борат 1 час назад

      Колымил там капусту рубил !
      Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76684
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru