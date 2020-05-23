Зобнин переболел коронавирусом

"Я Снова Решил Поиграть Со Свиньями"
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :
21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва
Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся
В «Спартаке» сообщили, что полузащитник Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию. Сейчас он уже не является переносчиком и его нахождение вместе с партнерами безопасно.
«Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал.
По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов — отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета. Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала. В понедельник запланировано еще одно углубленное медобследование команды, по итогам которого Зобнин сможет приступить к занятиям в общей группе», – сказал врач «Спартака» Михаил Бутовский.
- Леонид Слуцкий говорил, что коронавирусная инфекция может поставить крест на карьере футболиста.
- «Спартак» постепенно приступает к тренировкам в Тарасовке.
- Команда в РПЛ идет восьмой.