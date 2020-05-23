Зобнин переболел коронавирусом

В «Спартаке» сообщили, что полузащитник Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию. Сейчас он уже не является переносчиком и его нахождение вместе с партнерами безопасно.

«Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал.

По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов — отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета. Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала. В понедельник запланировано еще одно углубленное медобследование команды, по итогам которого Зобнин сможет приступить к занятиям в общей группе», – сказал врач «Спартака» Михаил Бутовский.