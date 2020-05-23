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    Зобнин переболел коронавирусом

    В «Спартаке» сообщили, что полузащитник Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию. Сейчас он уже не является переносчиком и его нахождение вместе с партнерами безопасно.

    «Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал.

    По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов — отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета. Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала. В понедельник запланировано еще одно углубленное медобследование команды, по итогам которого Зобнин сможет приступить к занятиям в общей группе», – сказал врач «Спартака» Михаил Бутовский.

    • Леонид Слуцкий говорил, что коронавирусная инфекция может поставить крест на карьере футболиста.
    • «Спартак» постепенно приступает к тренировкам в Тарасовке.
    • Команда в РПЛ идет восьмой.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ЧьиРянькoff 34 минуты назад

      "Я Снова Решил Поиграть Со Свиньями"

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :

      21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
      28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
      01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
      05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
      08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
      12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
      15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
      22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва

      Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
      так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
      те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся

      0
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      Рейтинг: +460

      alll-1 1 час назад

      Здоровья Роману,и главное без рецидивов

      2
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      Рейтинг: +91

      Puddle 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ПоЗОрБНИНу срочно нужно к доктору Лю на иглоукалывание. Это лучший ветеринар в поросятовке!

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