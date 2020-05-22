Джан: «У Роналду менталитет победителя. Если он проигрывает на тренировке, у него плохое настроение»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан рассказал о психологии форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее они вместе играли в Турине.

«У Роналду менталитет лидера и победителя. Если он проигрывает на тренировке, то у него плохое настроение. Если выиграет, то празднует и смеется над проигравшими», – цитирует немца Football Italia.