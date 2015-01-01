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    У «Химок» осталось 10 дней на поиск инвесторов для выхода в РПЛ

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков прояснил ситуацию с будущим футбольного клуба «Химки».

    • Подмосковная команда получила право сыграть в следующем розыгрыше РПЛ.
    • Из-за финансовых проблем «Химкам», возможно, придется отказаться от повышения в классе.

    «Понятно, что если говорить о «Химках», ситуация тяжелая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в Премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос – если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в Премьер-лиге, если нет – останемся в ФНЛ.

    Думаю, здесь ничего страшного нет, если еще год поиграем в ФНЛ. Если в следующем году выйдем в Премьер-лигу, значит выйдем. Если найдем инвесторов, то клуб уже будет частным, а не бюджетным. Если он останется на бюджете, то будет играть в ФНЛ», – сказал Терюшков.

    Источник: ТАСС

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