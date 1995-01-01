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    Широков – о мерах борьбы власти с пандемией: «Я логику принятия решений понимаю все меньше и меньше»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал мнение о карантинных мерах в Москве.

    «В чем проблема ходить в масках на работу? Почему не проработать меры для открытия пресловутых парикмахерских, небольших кафешек? В Европе там ставят защитные стекла, например.

    Можно ведь и у нас это регламентировать. Люди могут потихоньку возвращаться к работе, почему не предложить им хоть что-то на пятьдесят процентов.

    Я логику принятия решений понимаю все меньше и меньше. Сначала заявляется, что ждут увеличения койко-мест. Теперь еще чего-то ждут. Чего они [власти] ждут – бунта какого-то? Ну дождутся, а дальше что? Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе.

    Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят. Многие не работают, у многих заканчиваются средства к существованию. Хорошо, что есть меры поддержки, но они, наверное, не до всех доходят в нужном количестве. Люди привыкли к разному уровню жизни, они привыкают к новым условиям, но даже им необходимо ходить на работу и зарабатывать что-то минимальное.

    Я смотрел по телевизору, сколько людей ездят в супермаркет в субботу. Там яблоку негде упасть! Люди ходят, почти соприкасаются. Это не рассадник вируса?

    Да, они ответственные, девяносто девять процентов из них в масках и перчатках, никто не хочет пойти и заразиться. Все будут соблюдать нормы, но почему их не регламентируют? Надеюсь, власти одумаются», – заявил Широков.

    • По данным на утро 20 мая, в России зафиксировано 300 тысяч случаев заболевания COVID-19.
    • 76 тысяч человек выздоровело, 2837 случаев закончились летальным исходом.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3039

      Борат 6 минут назад

      да весь этот вирус - просто цирк !
      хорош уже парить мозги, мы же люди а не хряки !
      гыгы

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      Рейтинг: +2153

      general.lizyukov 7 минут назад

      Ну ты хотя бы мэром городка мелкого стань - может, поймешь. Оно только снаружи дилетантам кажется, что всё просто. А когда с реальностью сталкиваешься - мозги набекрень.
      У меня сотрудники не в состоянии запомнить и постоянно выполнять простое действие: подойти к клиенту и проговорить акцию. Штрафовать, бить, увольнять? А тут механизмы намного сложнее, и каждый пуп земли местного разлива под себя крутит.
      Тут надо или-или: или карантин, комендантский час и все в масках - или играемся в пандемию. Врачей только жалко и всех, кто заболел.

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      Рейтинг: +116

      Gothic_Spirit 48 минут назад

      Штраф выпишут как вратарю КС наверное))
      так привыкли бороться с правдой в этой стране

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      Рейтинг: +2647

      solodealer 1 час назад

      Широков ., практически, закончив с футболом, огляделся в "гражданской жизни" и...перестал понимать " логику принятия решений" властью... По пандемии...
      Очевидно, что раньше он просто НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ...ВНИМАНИЯ НЕ ОБРАЩАЛ...ЗАНЯТ БЫЛ МЯЧИКОМ))) Жил, уткнувшись в свой узкий соккерный мирок))))
      А, ну-ка, Рома, напряги извилину: А ЛОГИКА КАКИХ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ ВЛАСТЬЮ, ТЕБЕ АООБЩЕ ПОНЯТНА??)))


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      Рейтинг: +11102

      vladimir-7 1 час назад

      У власти за рубежом забота о своих людях, выдают маски и перчатки,
      устанавливают защитные прозрачные экраны, исключающие прямого
      контакта между посетителем и обслуживающим персоналом и т.п., а
      у нашей власти основная цель по-больше отобрать (своровать)
      последние деньги у своего народа, причем, любым путем.

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      Рейтинг: +2647

      solodealer > vladimir-7 58 минут назад

      Не нужен пример "зарубежа"... И без него понятно - Родина захвачена, закрома разворованы, а народ порабощён...))+

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      Рейтинг: +924

      New Life 1 час назад

      Будь спок, Рома. Кому-то решено обнулиться 24 июня, поэтому до этой даты все приоткроют и чемп возобновят, даже если все комментаторы матч тв словят корону.

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      Рейтинг: +349

      Armani nn 2 часа назад

      Щас вспоминаю высказывание Широкова, примерно с месяц назад, когда возмущался по поводу очередей в метро. Так вот там же опять все не предусмотрено именно ими(властями).Несмотря на риски, всем кому дана возможность работать,будут идти и рисковать))

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      Рейтинг: +3057

      Давид59 2 часа назад

      Говорит правильно. Мы очень любим свой путь. Трудно что ли посмотреть на страны, которые успешно борются с эпидемией? Там всё очень просто. Всё подчинено уменьшению контактов людей друг с другом плюс финансовая поддержка тех, кто от этого пострадал

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