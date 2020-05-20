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  • Широков – о мерах борьбы власти с пандемией: «Я логику принятия решений понимаю все меньше и меньше»

Широков – о мерах борьбы власти с пандемией: «Я логику принятия решений понимаю все меньше и меньше»

20 мая 2020, 09:35
11

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал мнение о карантинных мерах в Москве.

«В чем проблема ходить в масках на работу? Почему не проработать меры для открытия пресловутых парикмахерских, небольших кафешек? В Европе там ставят защитные стекла, например.

Можно ведь и у нас это регламентировать. Люди могут потихоньку возвращаться к работе, почему не предложить им хоть что-то на пятьдесят процентов.

Я логику принятия решений понимаю все меньше и меньше. Сначала заявляется, что ждут увеличения койко-мест. Теперь еще чего-то ждут. Чего они [власти] ждут – бунта какого-то? Ну дождутся, а дальше что? Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе.

Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят. Многие не работают, у многих заканчиваются средства к существованию. Хорошо, что есть меры поддержки, но они, наверное, не до всех доходят в нужном количестве. Люди привыкли к разному уровню жизни, они привыкают к новым условиям, но даже им необходимо ходить на работу и зарабатывать что-то минимальное.

Я смотрел по телевизору, сколько людей ездят в супермаркет в субботу. Там яблоку негде упасть! Люди ходят, почти соприкасаются. Это не рассадник вируса?

Да, они ответственные, девяносто девять процентов из них в масках и перчатках, никто не хочет пойти и заразиться. Все будут соблюдать нормы, но почему их не регламентируют? Надеюсь, власти одумаются», – заявил Широков.

  • По данным на утро 20 мая, в России зафиксировано 300 тысяч случаев заболевания COVID-19.
  • 76 тысяч человек выздоровело, 2837 случаев закончились летальным исходом.

Источник: «Чемпионат»
Широков Роман
Комментарии (11)
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Давид59
1589957233
Говорит правильно. Мы очень любим свой путь. Трудно что ли посмотреть на страны, которые успешно борются с эпидемией? Там всё очень просто. Всё подчинено уменьшению контактов людей друг с другом плюс финансовая поддержка тех, кто от этого пострадал
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Armani nn
1589957980
Щас вспоминаю высказывание Широкова, примерно с месяц назад, когда возмущался по поводу очередей в метро. Так вот там же опять все не предусмотрено именно ими(властями).Несмотря на риски, всем кому дана возможность работать,будут идти и рисковать))
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New Life
1589958897
Будь спок, Рома. Кому-то решено обнулиться 24 июня, поэтому до этой даты все приоткроют и чемп возобновят, даже если все комментаторы матч тв словят корону.
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vladimir-7
1589959304
У власти за рубежом забота о своих людях, выдают маски и перчатки, устанавливают защитные прозрачные экраны, исключающие прямого контакта между посетителем и обслуживающим персоналом и т.п., а у нашей власти основная цель по-больше отобрать (своровать) последние деньги у своего народа, причем, любым путем.
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Gothic_Spirit
1589962361
Штраф выпишут как вратарю КС наверное)) так привыкли бороться с правдой в этой стране
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general.lizyukov
1589964875
Ну ты хотя бы мэром городка мелкого стань - может, поймешь. Оно только снаружи дилетантам кажется, что всё просто. А когда с реальностью сталкиваешься - мозги набекрень. У меня сотрудники не в состоянии запомнить и постоянно выполнять простое действие: подойти к клиенту и проговорить акцию. Штрафовать, бить, увольнять? А тут механизмы намного сложнее, и каждый пуп земли местного разлива под себя крутит. Тут надо или-или: или карантин, комендантский час и все в масках - или играемся в пандемию. Врачей только жалко и всех, кто заболел.
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Garrincha58
1589966970
Рома ты где живёшь? это же Россия, а у нас всё через одно место!
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Hektor 84
1589973816
У многих средства уже давно закончились
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САДЫЧОК
1589976883
Широков флюгер картонный ! Лижет одному сначала-а потом наезжает на его подчиненных !
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zigbert
1590001193
Разобраться в этом властям необходимо. Только вот одумаются ли они- большой вопрос.
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