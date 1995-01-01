Metaratings: «Химкам» дали из бюджета 200 миллионов на сезон, для выступления в РПЛ нужно 350 миллионов

Когда уже наши клубы начнут жить по средствам?.. Сократят зарплаты, перестанут деньги из бюджета просить. В трубу же деньги улетают.
«Химки» получили на следующий сезон из городского бюджета 200 миллионов рублей, передает Metaratings.
Между тем для прохождения лицензирования и участия в РПЛ требуется минимум 350 миллионов рублей. Возможно, бюджет даст клубу еще, но о финансировании в 700 миллионов речи уже не идет. В настоящее время также ведутся переговоры с потенциальными спонсорами.
В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили путевку в РПЛ.
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