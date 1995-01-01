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    Metaratings: «Химкам» дали из бюджета 200 миллионов на сезон, для выступления в РПЛ нужно 350 миллионов

    «Химки» получили на следующий сезон из городского бюджета 200 миллионов рублей, передает Metaratings.

    Между тем для прохождения лицензирования и участия в РПЛ требуется минимум 350 миллионов рублей. Возможно, бюджет даст клубу еще, но о финансировании в 700 миллионов речи уже не идет. В настоящее время также ведутся переговоры с потенциальными спонсорами.

    В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили путевку в РПЛ.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Сегодня, 21:06
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14693

      bset 1 час назад

      Когда уже наши клубы начнут жить по средствам?.. Сократят зарплаты, перестанут деньги из бюджета просить. В трубу же деньги улетают.

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      Рейтинг: +3053

      Давид59 1 час назад

      Бюджетное финансирование - тупиковый путь. В городе больше некуда бюджетные деньги направлять? Кто-то теперь их недополучит. Собез, школы или поликлиники

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      Рейтинг: +14693

      bset > Давид59 1 час назад

      Плитки пару квадратных метров Собянин недоположит

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      Рейтинг: +3053

      Давид59 > bset 1 час назад

      А Химки это Москва? Я думал область

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      Рейтинг: +4391

      JTherry > bset 1 час назад

      Собянин тут ни при чем, Химки финансируется из бюджета областного, сиречь, губернатора Воробьева...

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      Рейтинг: +14693

      bset > Давид59 1 час назад

      Ну вы серьезно? Кто знает Воробьева, а кто Собянина. Воробьев дальше губернатора нигде не выглядывает, а Собянин во всех гос. структурах светится постоянно. Московская область - это в первую очередь Москва.

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      Рейтинг: +1850

      giluxa1963 2 часа назад

      Москва есть Москва -кто бы Ротору дал из госбюджета

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      Рейтинг: +4391

      JTherry > giluxa1963 1 час назад

      Химки - клуб из Подмосковья, там районное финансирование, не московское... если Химки оптимизируют состав, они не впишутся в указанный бюджет, придется искать спонсоров...

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