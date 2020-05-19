Уткин – об отмене церемонии The Best: «ФИФА просто трусы, настоящие чиновники»

Блогер Василий Уткин раскритиковал ФИФА за отказ определять игрока года.

«Нынешний сезон – отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран, неизвестна судьба еврокубков, отменен чемпионат Европы. Как быть в этой ситуации? Что станет критерием в этом вопросе? Это крайне интересно. Полагаю, что никогда еще выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого.

Неудивительно, что ФИФА, которая продолжает вручать свой приз, вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы, настоящие чиновники. А наша братва журналистская свой выбор, я надеюсь, сделает. Я очень его жду», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

Ранее сообщалось, что ФИФА из-за пандемии коронавируса приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best. Мероприятие должно было пройти в Милане в сентябре.

Marca: ФИФА отменила проведение наград The Best