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    Уткин – об отмене церемонии The Best: «ФИФА просто трусы, настоящие чиновники»

    Блогер Василий Уткин раскритиковал ФИФА за отказ определять игрока года.

    «Нынешний сезон – отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран, неизвестна судьба еврокубков, отменен чемпионат Европы. Как быть в этой ситуации? Что станет критерием в этом вопросе? Это крайне интересно. Полагаю, что никогда еще выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого.

    Неудивительно, что ФИФА, которая продолжает вручать свой приз, вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы, настоящие чиновники. А наша братва журналистская свой выбор, я надеюсь, сделает. Я очень его жду», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    • Ранее сообщалось, что ФИФА из-за пандемии коронавируса приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best. Мероприятие должно было пройти в Милане в сентябре.

    Marca: ФИФА отменила проведение наград The Best

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3059

      Борат 1 минуту назад

      Тут и так всё ясно - Соболев лучший ! Как к рылам перешёл так целых нуль голов заколотил ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +232

      AleSan4es 42 минуты назад

      Утка готова, можно вытаскивать....

      0
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