Marca: ФИФА отменила проведение наград The Best

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не определять лауреатов наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса.

Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему игроку сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру, определяются мужская и женская команды сезона.