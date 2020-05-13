Marca: ФИФА отменила проведение наград The Best

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не определять лауреатов наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса.
Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему игроку сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру, определяются мужская и женская команды сезона.
- Церемония была запланирована на сентябрь.
- Во всем мире зафиксировано более 4,26 миллиона случаев заболевания COVID-19.
- 292 тысячи человек умерло от вируса.
Источник: Marca