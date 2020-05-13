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    Marca: ФИФА отменила проведение наград The Best

    Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не определять лауреатов наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса.

    Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему игроку сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру, определяются мужская и женская команды сезона.

    • Церемония была запланирована на сентябрь.
    • Во всем мире зафиксировано более 4,26 миллиона случаев заболевания COVID-19.
    • 292 тысячи человек умерло от вируса.

    Источник: Marca

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