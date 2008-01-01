Акинфеев: «Спросил футболиста ЦСКА, кто такой Карвалью, он ответил: «Не знаю». Я аж глаза выпучил»

сижу чай пью-звонят! открываю дверь, стоят три амбала: ты за ЦСКА или за Спартак? отвечаю: за коней! снимают штаны... бьют попу.сижу пью чай-звонят! открываю,стоят три амбала: ты за ЦСКА или Спартак? отвечаю: за поросят! снимают портки и бьют попу больно...сижу пью чай- звонок! снял штаны встал раком! а это гости...
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что не все действующие игроки московского клуба знают бывшего бразильского полузащитника Даниэля Карвальо.
«У нас в команде есть один футболист, совсем молодой, играет в защите. Я когда сказал: «Кто такой Даниэль Карвальо?», он ответил: «Не знаю». Я просто выпучил глаза. Говорю: «Слышь, дружок, просто открой ютуб. Книжки тебе сейчас читать не надо. Просто ютуб открой или википедию и посмотри. И так он выучил футболистов того поколения», – рассказал Акинфеев.
- 18 мая исполнилось 15 лет с победы ЦСКА в кубке УЕФА.
- В финале против «Спортинга» (3:1) Даниэль Карвальо сделал три голевых ассиста.
- Акинфеев – единственный игрок, играющий сейчас в ЦСКА из того состава.