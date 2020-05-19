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  • Акинфеев: «Спросил футболиста ЦСКА, кто такой Карвалью, он ответил: «Не знаю». Я аж глаза выпучил»

Акинфеев: «Спросил футболиста ЦСКА, кто такой Карвалью, он ответил: «Не знаю». Я аж глаза выпучил»

19 мая 2020, 12:26
12

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что не все действующие игроки московского клуба знают бывшего бразильского полузащитника Даниэля Карвальо.

«У нас в команде есть один футболист, совсем молодой, играет в защите. Я когда сказал: «Кто такой Даниэль Карвальо?», он ответил: «Не знаю». Я просто выпучил глаза. Говорю: «Слышь, дружок, просто открой ютуб. Книжки тебе сейчас читать не надо. Просто ютуб открой или википедию и посмотри. И так он выучил футболистов того поколения», – рассказал Акинфеев.

  • 18 мая исполнилось 15 лет с победы ЦСКА в кубке УЕФА.
  • В финале против «Спортинга» (3:1) Даниэль Карвальо сделал три голевых ассиста.
  • Акинфеев – единственный игрок, играющий сейчас в ЦСКА из того состава.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Лига Европы ЦСКА Акинфеев Игорь Карвальо Даниэл
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1589881434
Такими методами интеллект не повысишь, даже игровой.
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СвинкаСправедливости
1589882687
Ну я сразу про Рикардо Карвалью вспоминаю, например.
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absent32
1589883001
ну не знает он, ну и что теперь. знал бы если подобное поколение сейчас играло бы у армейцев. нет, я не говорю что плохие и не талантливые, но не будущие победители ЛЕ
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vmonomah17
1589883613
Даниэль был если не лучшим, то одним из лучших в рпл. Его игра и дриблинг восхищали. Жаль, что недолго((
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bset
1589884564
Лучше бы спросил про легенд Ратиньо, Калоуду и Жезуса. Их точно все знают.
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Граф2019
1589886709
сижу чай пью-звонят! открываю дверь, стоят три амбала: ты за ЦСКА или за Спартак? отвечаю: за коней! снимают штаны... бьют попу.сижу пью чай-звонят! открываю,стоят три амбала: ты за ЦСКА или Спартак? отвечаю: за поросят! снимают портки и бьют попу больно...сижу пью чай- звонок! снял штаны встал раком! а это гости...
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САДЫЧОК
1589890119
...Наверное , он спросил Игнашевича !!!.....Шутка .Блестящий период Карвалью , был в ЦСКА .
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Danish Dynamite
1589890158
Карвалью, Вагнер, Дуду... Я не удивлюсь, если через 10 лет Акинфеева забудут. Стыдно это.
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Hektor 84
1589906165
Акинфей лучше бы в пример привел ветеранов ЦСКА советской или российской эпохи 90-х, проведших в команде не мало сезонов, чем этого пузатого алкаша проигравшего на норм уровне полтора сезона. С чего вдруг он должен знать Карвальо? Сам поди никого не знает.
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general.lizyukov
1589906661
Гарик, а отчего бы ему знать одноразовую клубную звездочку? Вот если бы он так на имя Вагнера отреагировал или Рахимича, Алдонина, Шембераса - да. Можно было бы удивляться. А тут всего один сезон отыграл хорошо, и то не весь - и всё.
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