Акинфеев: «Спросил футболиста ЦСКА, кто такой Карвалью, он ответил: «Не знаю». Я аж глаза выпучил»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что не все действующие игроки московского клуба знают бывшего бразильского полузащитника Даниэля Карвальо.

«У нас в команде есть один футболист, совсем молодой, играет в защите. Я когда сказал: «Кто такой Даниэль Карвальо?», он ответил: «Не знаю». Я просто выпучил глаза. Говорю: «Слышь, дружок, просто открой ютуб. Книжки тебе сейчас читать не надо. Просто ютуб открой или википедию и посмотри. И так он выучил футболистов того поколения», – рассказал Акинфеев.