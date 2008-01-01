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    Акинфеев: «Спросил футболиста ЦСКА, кто такой Карвалью, он ответил: «Не знаю». Я аж глаза выпучил»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что не все действующие игроки московского клуба знают бывшего бразильского полузащитника Даниэля Карвальо.

    «У нас в команде есть один футболист, совсем молодой, играет в защите. Я когда сказал: «Кто такой Даниэль Карвальо?», он ответил: «Не знаю». Я просто выпучил глаза. Говорю: «Слышь, дружок, просто открой ютуб. Книжки тебе сейчас читать не надо. Просто ютуб открой или википедию и посмотри. И так он выучил футболистов того поколения», – рассказал Акинфеев.

    • 18 мая исполнилось 15 лет с победы ЦСКА в кубке УЕФА.
    • В финале против «Спортинга» (3:1) Даниэль Карвальо сделал три голевых ассиста.
    • Акинфеев – единственный игрок, играющий сейчас в ЦСКА из того состава.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +550

      Граф2019 38 минут назад

      сижу чай пью-звонят! открываю дверь, стоят три амбала: ты за ЦСКА или за Спартак? отвечаю: за коней! снимают штаны... бьют попу.сижу пью чай-звонят! открываю,стоят три амбала: ты за ЦСКА или Спартак? отвечаю: за поросят! снимают портки и бьют попу больно...сижу пью чай- звонок! снял штаны встал раком! а это гости...

      0
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      Рейтинг: +14689

      bset 1 час назад

      Лучше бы спросил про легенд Ратиньо, Калоуду и Жезуса. Их точно все знают.

      0
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      Рейтинг: +664

      vmonomah17 1 час назад

      Даниэль был если не лучшим, то одним из лучших в рпл. Его игра и дриблинг восхищали. Жаль, что недолго((

      1
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      Рейтинг: +2161

      absent32 1 час назад

      ну не знает он, ну и что теперь. знал бы если подобное поколение сейчас играло бы у армейцев. нет, я не говорю что плохие и не талантливые, но не будущие победители ЛЕ

      -1
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      Рейтинг: +777

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Ну я сразу про Рикардо Карвалью вспоминаю, например.

      -1
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      Рейтинг: +16735

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Такими методами интеллект не повысишь, даже игровой.

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      Рейтинг: +1130

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Интеллект не повысишь ничем. Но пришел в команду, реально загляни в инет, прочитай, за какой клуб выступаешь. Про историю клуба, об игроках, которые раньше играли. Лишним не будет.

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      Рейтинг: +16735

      DOCTOR PENALTY > Cleaner 56 минут назад

      С чего это ты взял, что интеллект не повысишь ничем? Ты считаешь, что этот молодой защитник животное, что ли?

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