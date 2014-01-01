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    «Крылья Советов»: «Трансфер Соболева – один из самых коммерчески успешных в истории клуба»

    «Крылья Советов» со своей стороны объявили о трансфере форварда Александра Соболева в «Спартак». По информации инсайдера Сергея Егорова, самарцы получат 4,5 миллиона евро.

    «Согласно условиям арендного соглашения между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Спартак», московский клуб активировал опцию выкупа трансфера нападающего самарского клуба Александра Соболева. Весеннюю часть Чемпионата футболист провел в составе красно-белых на правах аренды. Этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев Советов», – написали самарцы.

    • Sport24 ранее сообщал, что контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан на четыре года. Зарплата – 1,2 миллиона евро за сезон.
    • В январе столичный клуб заплатил 500 тысяч евро за аренду форварда.
    • В составе «Спартака» Соболев сделал три результативных передачи в четырех матчах.

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -100

      Фанат Рубина 26 минут назад

      да все равно вы эти деньги распилите а клуб улетит в фнл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      PAREVG. 59 минут назад

      Согласен.
      Игрок пошел на повышение. Теперь все от него зависит, сможет заиграть, или сядет на лавку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3063

      Борат 2 часа назад

      удачно слили брёвнышко пищевикам !
      гыгы

      0
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