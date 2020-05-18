«Крылья Советов»: «Трансфер Соболева – один из самых коммерчески успешных в истории клуба»

«Крылья Советов» со своей стороны объявили о трансфере форварда Александра Соболева в «Спартак». По информации инсайдера Сергея Егорова, самарцы получат 4,5 миллиона евро.
«Согласно условиям арендного соглашения между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Спартак», московский клуб активировал опцию выкупа трансфера нападающего самарского клуба Александра Соболева. Весеннюю часть Чемпионата футболист провел в составе красно-белых на правах аренды. Этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев Советов», – написали самарцы.
- Sport24 ранее сообщал, что контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан на четыре года. Зарплата – 1,2 миллиона евро за сезон.
- В январе столичный клуб заплатил 500 тысяч евро за аренду форварда.
- В составе «Спартака» Соболев сделал три результативных передачи в четырех матчах.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»