«Крылья Советов»: «Трансфер Соболева – один из самых коммерчески успешных в истории клуба»

«Крылья Советов» со своей стороны объявили о трансфере форварда Александра Соболева в «Спартак». По информации инсайдера Сергея Егорова, самарцы получат 4,5 миллиона евро.

«Согласно условиям арендного соглашения между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Спартак», московский клуб активировал опцию выкупа трансфера нападающего самарского клуба Александра Соболева. Весеннюю часть Чемпионата футболист провел в составе красно-белых на правах аренды. Этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев Советов», – написали самарцы.