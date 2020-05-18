Официально: «Спартак» выкупил Соболева

«Спартак» объявил о выкупе у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева.

«Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!» – сказал Соболев.