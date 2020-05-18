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    Официально: «Спартак» выкупил Соболева

    «Спартак» объявил о выкупе у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева.

    «Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!» – сказал Соболев.

    • Sport24 ранее сообщал, что контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан на четыре года. Зарплата – 1,2 миллиона евро за сезон.
    • Сумма выкупа, по информации журналиста Сергея Егорова, составляет 4,5 миллиона.
    • В январе столичный клуб заплатил 500 тысяч евро за аренду форварда.
    • В составе «Спартака» Соболев сделал три результативных передачи в четырех матчах.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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