Официально: «Спартак» выкупил Соболева

«Спартак» объявил о выкупе у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева.
«Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!» – сказал Соболев.
- Sport24 ранее сообщал, что контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан на четыре года. Зарплата – 1,2 миллиона евро за сезон.
- Сумма выкупа, по информации журналиста Сергея Егорова, составляет 4,5 миллиона.
- В январе столичный клуб заплатил 500 тысяч евро за аренду форварда.
- В составе «Спартака» Соболев сделал три результативных передачи в четырех матчах.
Источник: Официальный сайт «Спартака»