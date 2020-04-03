Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Егоров: «Спартак» склоняется к выкупу Соболева»

    «Спартак» намерен выкупить форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева летом. Его арендовали зимой.

    «По моей информации, «Спартак» склоняется к тому, чтобы парня действительно выкупить. Но неправильно говорить, что аренда – это только для вида. Суммарно трансфер будет около 5 миллионов евро», – сказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • Соболев на рынке стоит 4,5 миллиона евро.
    • За «Спартак» в сезоне РПЛ форвард провел три матча.
    • Сезон РПЛ приостановлен до лета.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2020 23:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2741

      Борат 52 минуты назад

      Позор хрякам !
      Вся страна ненавидит эту тарасовскую свинарню !
      Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75894
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru