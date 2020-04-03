Егоров: «Спартак» склоняется к выкупу Соболева»

«Спартак» намерен выкупить форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева летом. Его арендовали зимой.

«По моей информации, «Спартак» склоняется к тому, чтобы парня действительно выкупить. Но неправильно говорить, что аренда – это только для вида. Суммарно трансфер будет около 5 миллионов евро», – сказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.