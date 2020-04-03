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Егоров: «Спартак» склоняется к выкупу Соболева»

3 апреля 2020, 23:15
4

«Спартак» намерен выкупить форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева летом. Его арендовали зимой.

«По моей информации, «Спартак» склоняется к тому, чтобы парня действительно выкупить. Но неправильно говорить, что аренда – это только для вида. Суммарно трансфер будет около 5 миллионов евро», – сказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

  • Соболев на рынке стоит 4,5 миллиона евро.
  • За «Спартак» в сезоне РПЛ форвард провел три матча.
  • Сезон РПЛ приостановлен до лета.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Соболев Александр
Комментарии (4)
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Добрый Бобер
1585981862
По-моему, правильное решение.
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vladimir-7
1585982296
Жалко, что Соболев бросил Крылья Советов в трудную для них минуту. Мог бы доиграть сезон, а потом переходить куда-нибудь.
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