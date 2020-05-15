Директор «Балтики» Ибрагимов: «Об низшие лиги в очередной раз вытерли ноги»

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов не согласен с решением ФНЛ оставить в лиге команды, которые на момент досрочного завершения сезона шли в зоне вылета. Турнир прервали из-за пандемии коронавируса.

«Я не понимаю, почему об низшие лиги вытерли ноги в очередной раз? Исходя из информации на сайте ФНЛ, получается, что в теории сезон в лиге могут начать 23 команды (минус «Луч» и «Армавир»), 46 туров вместо 40, имея на это меньше времени, чем обычно.

Иногда мне кажется, что некоторые люди думают, что за пределами РПЛ нет футбола. Что всем остальным нужно просто подстраиваться под то, что решили большие чиновники из РФС», – написал Ибрагимов.