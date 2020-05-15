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  • Комик ТНТ Косицын: «Почему путь «Амкала» не могут повторить профессиональные клубы?»

Комик ТНТ Косицын: «Почему путь «Амкала» не могут повторить профессиональные клубы?»

15 мая 2020, 12:24

Комик проекта Stand Up и ТНТ Роман Косицын рассказал о том, как сыграл против любительской команды блогеров – «Амкала».

– Ты играл за сборную Comedy против «Амкала». Когда видишь толпу орущих школьников, которых на матч блогеров собирается больше, чем на профессиональные клубы в регионах, что чувствуешь?

– Очень крутые ощущения, что это возможно. Я посмотрел выпуск «КраСавы» с Германом [Попков – основатель «Амкала»], где он рассказывает историю, как все начиналось. После этого внутри ассоциирую себя с его историей: парень из деревни, который хотел что-то делать с футболом, но не знал как. Герман производит какие-то действия, и все это приводит к тому, что трем тысячам людей настолько интересно, что они приходят поболеть на стадион. Огнище!

При том, что у нас не особо болеющая футболом страна. Не раз проверял в стендап-выступлениях: шутки про футбол редко заходят. У нас примерно 10% в теме футбола. По-моему, это недостаточная статистика, чтобы считать себя прямо футбольной нацией. А тут человек идет напролом всем «нет» – и это так круто! Потому что спроси он у кого-нибудь в самом начале, то уверен: 99 человек из 100 сказали бы ему не заниматься этим.

Почему тот же путь не могут повторить профессиональные клубы? Чтобы что-то так заходило, как у «Амкала», нужно делать это с душой. На уровне, который есть у футбольных клубов по организации процесса, трудно делать что-то настолько же душевно, там большая ответственность, деньги, результат. Плюс Герман очень близок зрителю, почти их друг. Сложно себе представить подобное с игроками РПЛ. Им это и не нужно, каждый должен заниматься своим делом.

Есть ли цензура на телевидении? Острый ли Stand Up сейчас? Для чего свое шоу на ютубе? Большое интервью с комиком ТНТ

Источник: «Гол»
Россия. ПФЛ. Зона Центр
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