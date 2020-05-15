Экс-защитник «Динамо» Танасиевич: «Будет настоящая война. Николич приходит на место легенды «Локомотива»

Экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич высказался об уходе с поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, с которым руководство клуба не стало продлевать контракт.

«Было понятно, что это случится, просто сегодня об этом заявили официально. Николич – очень неплохой специалист. Уверен, Марко понимает, в какой момент он приходит в клуб и что его ждет. Будет настоящая война. Но, думаю, он готов держать удар.

Если чемпионат России возобновится, и он потеряет второе место, это будет очень жестко. Любое его действие сейчас начнут разглядывать под микроскопом. Николич понимает, что он приходит на место легенды «Локомотива».

Хотя легенда – это неподходящее слово для Юрия Павловича, он просто человек-клуб. Марко будет держать удар», – сказал Танасиевич.