Кириченко: «Семин будет востребован после ухода из «Локомотива»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поддержал Юрия Семина, уволенного с поста главного тренера «Локомотива».
«Этот этап работы Юрия Павловича в «Локомотиве» можно оценить как очень удачный. До его прихода «железнодорожники» давно не имели значительных успехов. Семин – очень опытный тренер, который дает результат. Думаю, после ухода из «Локомотива» он будет востребован», – заявил Кириченко.
- 14 мая стало известно, что «Локомотив» не будет подписывать новый контракт с 73-летним Семиным.
- С 1 июня пост главного тренера займет сербский специалист Марко Николич.
- Кириченко вызывался в сборную России, когда ее тренировал Юрий Семин.
Источник: «Известия»