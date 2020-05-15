Кириченко: «Семин будет востребован после ухода из «Локомотива»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поддержал Юрия Семина, уволенного с поста главного тренера «Локомотива».

«Этот этап работы Юрия Павловича в «Локомотиве» можно оценить как очень удачный. До его прихода «железнодорожники» давно не имели значительных успехов. Семин – очень опытный тренер, который дает результат. Думаю, после ухода из «Локомотива» он будет востребован», – заявил Кириченко.