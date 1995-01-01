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    Кириченко: «Семин будет востребован после ухода из «Локомотива»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поддержал Юрия Семина, уволенного с поста главного тренера «Локомотива».

    «Этот этап работы Юрия Павловича в «Локомотиве» можно оценить как очень удачный. До его прихода «железнодорожники» давно не имели значительных успехов. Семин – очень опытный тренер, который дает результат. Думаю, после ухода из «Локомотива» он будет востребован», – заявил Кириченко.

    • 14 мая стало известно, что «Локомотив» не будет подписывать новый контракт с 73-летним Семиным.
    • С 1 июня пост главного тренера займет сербский специалист Марко Николич.
    • Кириченко вызывался в сборную России, когда ее тренировал Юрий Семин.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3992

      Alekxei Z. 1 час назад

      Дмитрий , ну о чём вы ????
      Востребован в 73 , а ты в сорок будешь без работы , это нормально ???
      Сказать СПАСИБО и жить дальше.

      0
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      Рейтинг: +703

      Play 1 час назад

      Маловероятно, что уже кто-то доверит серьёзный проект тренеру за 70

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