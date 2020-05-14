Главные новости дня. «Локомотив» объявил о назначении Николича, Смолов хочет остаться в Европе

Слуцкий: «Боюсь, что, спасая нынешний сезон, мы можем потерять следующий»

Николич хочет привести в «Локомотив» Баделя

Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»

Metaratings: в чемпионате Белоруссии четыре игрока заразились коронавирусом

«Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении Николича

«Чемпионат»: Николич подписал с «Локо» контракт по системе 2+1 с зарплатой 1,2 миллиона

«Чемпионат»: «Локомотив» рассматривал пять кандидатов на замену Семину

«СЭ»: Семин отказался от должности почетного главного тренера в «Локомотиве»

Sport24: Смолов не хочет возвращаться в «Локомотив», несмотря на уход Семина

«Чемпионат»: Пашинин зимой отказался возглавить «Локомотив»