«Ньюкасл» готов заплатить за Бэйла 50-60 миллионов

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может летом стать игроком «Ньюкасла», сообщает FourFourTwo.
По информации источника, английский клуб готов заплатить за 30-летнего футболиста 50-60 миллионов евро, а самому валлийцу предложить высокую зарплату и важную роль в команде.
Также интерес к игроку проявляют «Тоттенхэм» и «Интер» Майами.
- Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
- В текущем сезоне он забил три гола и сделал два ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: FourFourTwo