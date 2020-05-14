«Ньюкасл» готов заплатить за Бэйла 50-60 миллионов

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может летом стать игроком «Ньюкасла», сообщает FourFourTwo.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 30-летнего футболиста 50-60 миллионов евро, а самому валлийцу предложить высокую зарплату и важную роль в команде.

Также интерес к игроку проявляют «Тоттенхэм» и «Интер» Майами.