Левандовски: «Сане может разнообразить игру «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски приветствует потенциальное подписание полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Поляк считает немца техничным игроком.

«Это очень техничный футболист, он хорошо взаимодействует с партнерами. Он это проявил везде, где выступал. Сане точно может разнообразить игру «Баварии», – приводит слова форварда Goal.