Левандовски: «Сане может разнообразить игру «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски приветствует потенциальное подписание полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Поляк считает немца техничным игроком.
«Это очень техничный футболист, он хорошо взаимодействует с партнерами. Он это проявил везде, где выступал. Сане точно может разнообразить игру «Баварии», – приводит слова форварда Goal.
- Рыночная стоимость Сане – 80 миллионов евро.
- Контракт немца с «Сити» истекает в 2021 году.
- Из-за травмы игрок не выходил на поле с августа.
Источник: Goal