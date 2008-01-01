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    «Возобновление сезона нужно лишь для обогащения». 400+ фанатских группировок выступили против футбола во время пандемии

    Более 400 европейских фанатских группировок подписали письмо против возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса. Речь идет об итальянских, испанских, немецких и других болельщиках.

    «Европа находится во власти коронавируса. Он забирает самое важное – здоровье людей. Все европейские чемпионаты должны остановиться. Возобновление нужно лишь для обогащения. Призываем не играть, пока существует риск для здоровья.

    Система основана только на персональных интересах некоторых людей, это ведет к гибели футбола», – сказано в открытом письме болельщиков.

    • Серия А должна возобновиться 13 июня.
    • РПЛ не вернется раньше 21 июня.
    • По всему миру от инфекции умерло более 283000 человек.

    Источник: Sport Campania

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3049

      Борат 5 минут назад

      Стыдно за пищевик !
      Гыгы

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