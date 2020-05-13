«Возобновление сезона нужно лишь для обогащения». 400+ фанатских группировок выступили против футбола во время пандемии

Более 400 европейских фанатских группировок подписали письмо против возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса. Речь идет об итальянских, испанских, немецких и других болельщиках.
«Европа находится во власти коронавируса. Он забирает самое важное – здоровье людей. Все европейские чемпионаты должны остановиться. Возобновление нужно лишь для обогащения. Призываем не играть, пока существует риск для здоровья.
Система основана только на персональных интересах некоторых людей, это ведет к гибели футбола», – сказано в открытом письме болельщиков.
- Серия А должна возобновиться 13 июня.
- РПЛ не вернется раньше 21 июня.
- По всему миру от инфекции умерло более 283000 человек.
Источник: Sport Campania