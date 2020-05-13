Серия А возобновится 13 июня

Чемпионат Италии будет возобновлен 13 июня, сообщает пресс-служба Серии А.

В среду состоялась видеоконференция ассамблеи клубов Серии А, на которой было принято решение продолжить сезон. Чемпионат возобновится 13 июня при разрешении правительства страны.

Клубам разрешили начать групповые тренировки 18 мая. При этом сезон будет вновь прерван, если кто-то из игроков или сотрудников клубов заразится коронавирусом после возобновления групповых тренировок.