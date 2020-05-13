Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А возобновится 13 июня

    Чемпионат Италии будет возобновлен 13 июня, сообщает пресс-служба Серии А.

    В среду состоялась видеоконференция ассамблеи клубов Серии А, на которой было принято решение продолжить сезон. Чемпионат возобновится 13 июня при разрешении правительства страны.

    Клубам разрешили начать групповые тренировки 18 мая. При этом сезон будет вновь прерван, если кто-то из игроков или сотрудников клубов заразится коронавирусом после возобновления групповых тренировок.

    • Серия А была в марте приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • Турнирную таблицу возглавляет «Ювентус».

    Источник: Официальный сайт Серии А

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2020 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 мая 2020, 19:35

      А наш когда, функционеры бздят?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11