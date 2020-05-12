Чемпионат Италии остановят в случае заражения кого-либо коронавирусом

Чемпионат Италии будет вновь прерван, если кто-то из игроков или сотрудников клубов заразится коронавирусом после возобновления групповых тренировок.

Командные тренировки в Серии А должны начаться с 18 мая. В случае выявления вируса карантин будет автоматическим не только для той команды, где будет подтвержден диагноз, но и для всей лиги.

«Если вы не остановитесь, вирус остановит вас. Любить футбол – значит заботиться о людях, которые там работают. Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении чемпионата – это экономические последствия», – сказал министр здравоохранения Италии Сандра Зампа.

Сейчас игрокам разрешено тренироваться только индивидуально с соблюдением необходимой дистанции.