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    Чемпионат Италии остановят в случае заражения кого-либо коронавирусом

    Чемпионат Италии будет вновь прерван, если кто-то из игроков или сотрудников клубов заразится коронавирусом после возобновления групповых тренировок.

    Командные тренировки в Серии А должны начаться с 18 мая. В случае выявления вируса карантин будет автоматическим не только для той команды, где будет подтвержден диагноз, но и для всей лиги.

    «Если вы не остановитесь, вирус остановит вас. Любить футбол – значит заботиться о людях, которые там работают. Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении чемпионата – это экономические последствия», – сказал министр здравоохранения Италии Сандра Зампа.

    Сейчас игрокам разрешено тренироваться только индивидуально с соблюдением необходимой дистанции.

    • Серия А была в марте приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • В Италии свыше 220 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – 30 911.

    Источник: Football Italia

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    12.05.2020 21:43
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