Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Евсеев: «Надеюсь, в этом году Кубок все равно будет разыгран»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев напомнил, что сегодня должен был состояться финал кубка России.

    «Сегодня должен был пройти финал Кубка России. Екатеринбург, красавец-стадион, атмосфера праздника...

    Надеюсь, в этом году Кубок все равно будет разыгран. Все привыкли, что в майские дни обязательно есть все это: хороший матч, Кубок у поля, салют в честь победителя, шампанское в раздевалке.

    Написал и сразу вспомнился тот вкус шампанского. Праздничный напиток. Новый год, свадьба, день рождения...

    Но нет вкуснее шампанского чем шампанское из Кубка. Даже самое простое (администраторы люди суеверные и до матча могут не купить, чтобы не сглазить), купленное второпях, становится лучшим в мире.

    Впервые попробовал его в «Спартаке». Перешел в «Локомотив» и тоже выигрывал с клубом Кубок и чемпионат. Было весело, брызги радости по всей раздевалке. Счастье от того, что твоя команда лучшая.

    За победу в первенстве России РПЛ тоже вручают кубок, получается шампанское из такой чаши пил 10 раз», – написал Евсеев.

    • Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • В полуфинал вышли «Спартак», «Зенит» и «Химки».

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 12 Май 2020 в 11:23 PDT

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76621
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru