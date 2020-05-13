Евсеев: «Надеюсь, в этом году Кубок все равно будет разыгран»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев напомнил, что сегодня должен был состояться финал кубка России.

«Сегодня должен был пройти финал Кубка России. Екатеринбург, красавец-стадион, атмосфера праздника...

Надеюсь, в этом году Кубок все равно будет разыгран. Все привыкли, что в майские дни обязательно есть все это: хороший матч, Кубок у поля, салют в честь победителя, шампанское в раздевалке.

Написал и сразу вспомнился тот вкус шампанского. Праздничный напиток. Новый год, свадьба, день рождения...

Но нет вкуснее шампанского чем шампанское из Кубка. Даже самое простое (администраторы люди суеверные и до матча могут не купить, чтобы не сглазить), купленное второпях, становится лучшим в мире.

Впервые попробовал его в «Спартаке». Перешел в «Локомотив» и тоже выигрывал с клубом Кубок и чемпионат. Было весело, брызги радости по всей раздевалке. Счастье от того, что твоя команда лучшая.

За победу в первенстве России РПЛ тоже вручают кубок, получается шампанское из такой чаши пил 10 раз», – написал Евсеев.

Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В полуфинал вышли «Спартак» , «Зенит» и «Химки» .