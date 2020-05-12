Тихонов: «Если отцепить «Крылья» и «Ахмат», это будет несправедливо»

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о возможном досрочном завершении РПЛ.

«Если отцепить «Крылья» и «Ахмат», это будет несправедливо. У них есть шанс доиграть и доказать, что они не слабее. Логичнее будет сделать так, чтобы в один в год вошли две команды, а на следующий год вылетели четыре. На один год так можно сделать. Что касается снижения зарплат, то это форс-мажор и все должны это понимать. Люди сидят дома и получают гораздо меньше футболистов. Весь мир и вся Европа пошли на уступки и не понимаю почему некоторые не идут на них. Все кто идут навстречу — делают правильно.

По поводу «Тамбова»: есть определенные бюджетные деньги, которые должны быть израсходованы. В „Тамбове“ небольшие зарплаты в сравнении с другими командами Премьер-лиги. Не знаю почему «Краснодар» не пошeл на это, Галицкий бы мог своим волевым решением пойти на это. Зная, как все там строится, футболисты бы пошли ему навстречу. Что касается меня, у нас не было таких больших зарплат, чтобы их как-то сокращать. Раньше такого не было вообще», — сказал Тихонов.