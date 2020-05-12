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  • Тихонов: «Если отцепить «Крылья» и «Ахмат», это будет несправедливо»

Тихонов: «Если отцепить «Крылья» и «Ахмат», это будет несправедливо»

12 мая 2020, 18:35
8

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о возможном досрочном завершении РПЛ.

«Если отцепить «Крылья» и «Ахмат», это будет несправедливо. У них есть шанс доиграть и доказать, что они не слабее. Логичнее будет сделать так, чтобы в один в год вошли две команды, а на следующий год вылетели четыре. На один год так можно сделать. Что касается снижения зарплат, то это форс-мажор и все должны это понимать. Люди сидят дома и получают гораздо меньше футболистов. Весь мир и вся Европа пошли на уступки и не понимаю почему некоторые не идут на них. Все кто идут навстречу — делают правильно.

По поводу «Тамбова»: есть определенные бюджетные деньги, которые должны быть израсходованы. В „Тамбове“ небольшие зарплаты в сравнении с другими командами Премьер-лиги. Не знаю почему «Краснодар» не пошeл на это, Галицкий бы мог своим волевым решением пойти на это. Зная, как все там строится, футболисты бы пошли ему навстречу. Что касается меня, у нас не было таких больших зарплат, чтобы их как-то сокращать. Раньше такого не было вообще», — сказал Тихонов.

  • В 2017-2018 годах Тихонов работал главным тренером «Крыльев Советов».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат Тихонов Андрей
Комментарии (8)
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Соня Мармеладова
1589298337
С Ахматом как раз норм! Они первые выступают за остановку чемпионата (соответственно не могут доказывать, что они не слабее КС, Рубина и Орена ). Почему они должны остаться, если идут на последнем месте и не могут доиграть чемпионат?
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bset
1589301391
Логичнее, чтобы две команды вышли? Т.е. Крылья и Ахмат несправедливо отцепить, а Чертаново и Торпедо справедливо отцепить. Ведь у них есть шанс доиграть и доказать, что они не слабее.
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Сильвербой
1589302203
Андрей, что с тобой происходит!!!??? Ну что не фраза в последнее время, то просто чушь полнейшая!!!
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bizhan10
1589314733
В апреле сделать надо было жёсткий карантин для всех игроков и работников клубов и их семей на 3- 4 недели. Тесты. Доигрывать без зрителей 2-3 игры в неделю с изоляцией по ситуации. Или нехер ныть миллионерам: мы теряем деньги п.....ц. Немцы скоро первое касание сделают.
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vladimir-7
1589347937
Зачем ломать голову, кого отцепить, а кого ввести в игры РПЛ. Нужно доиграть сезон до конца и всё встанет на свои места. А вот, количество команд, участвующих в РПЛ в следующем сезоне решить по завершению текущего сезона, кроме этого, РФС вместе с клубами могут рассмотреть возможность перехода на систему "весна-осень".
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моэм
1589348873
Тихонов предлагает отменить действующий закон - Регламент и правила переходов … но если закон отменить один раз (для хороших людей) то можно будет и второй раз...т.е. превратить закон в дышло...а с виду умный человек.
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