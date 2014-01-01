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    Тихонов: «Если отцепить «Крылья» и «Ахмат», это будет несправедливо»

    Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о возможном досрочном завершении РПЛ.

    «Если отцепить «Крылья» и «Ахмат», это будет несправедливо. У них есть шанс доиграть и доказать, что они не слабее. Логичнее будет сделать так, чтобы в один в год вошли две команды, а на следующий год вылетели четыре. На один год так можно сделать. Что касается снижения зарплат, то это форс-мажор и все должны это понимать. Люди сидят дома и получают гораздо меньше футболистов. Весь мир и вся Европа пошли на уступки и не понимаю почему некоторые не идут на них. Все кто идут навстречу — делают правильно.

    По поводу «Тамбова»: есть определенные бюджетные деньги, которые должны быть израсходованы. В „Тамбове“ небольшие зарплаты в сравнении с другими командами Премьер-лиги. Не знаю почему «Краснодар» не пошeл на это, Галицкий бы мог своим волевым решением пойти на это. Зная, как все там строится, футболисты бы пошли ему навстречу. Что касается меня, у нас не было таких больших зарплат, чтобы их как-то сокращать. Раньше такого не было вообще», — сказал Тихонов.

    • В 2017-2018 годах Тихонов работал главным тренером «Крыльев Советов».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5966

      Сильвербой 1 час назад

      Андрей, что с тобой происходит!!!??? Ну что не фраза в последнее время, то просто чушь полнейшая!!!

      1
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      Рейтинг: +2346

      alarm 1 час назад

      конечно несправедливо. а вот отцепить ахмет и спортаг - вполне!

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      Рейтинг: +95

      Puddle > alarm 1 час назад

      Именно! Еще бы и ростовских рыл через стыковые утилизировать из РПЛ! Гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: +95

      Puddle > alarm 1 час назад

      Да и мусор тоже ни к чему)

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      Рейтинг: +5808

      Persona_non_Grata > Puddle 21 минуту назад

      А еще справедливее было бы убрать с сайта - алармов , боратов и всех этих литейных клонов недоумков - думаю нормальные люди вернулись бы на сайт , который эти гниды превратили в помойку !!!

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      Рейтинг: +14490

      bset 2 часа назад

      Логичнее, чтобы две команды вышли? Т.е. Крылья и Ахмат несправедливо отцепить, а Чертаново и Торпедо справедливо отцепить. Ведь у них есть шанс доиграть и доказать, что они не слабее.

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      Рейтинг: +1346

      Genz 2 часа назад

      Ахмат ,крылья и рубин самые слабые. На вылет вон

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      Рейтинг: +985

      Cleaner > Genz 2 часа назад

      С Рубином сейчас непонятки. Никто не знает, какой он.

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      Рейтинг: +144

      Соня Мармеладова 2 часа назад

      С Ахматом как раз норм! Они первые выступают за остановку чемпионата (соответственно не могут доказывать, что они не слабее КС, Рубина и Орена ). Почему они должны остаться, если идут на последнем месте и не могут доиграть чемпионат?

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      Рейтинг: +985

      Cleaner > Соня Мармеладова 2 часа назад

      Так же Зенит должен доказать, что он чемпион. Поэтому нужно доигрывать, а не под ковром все решать.

      1
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      Рейтинг: +1841

      baden69 > Cleaner 1 час назад

      Так Зенит как раз ЗА доигрывание чемпионата, в отличии от Ахмата.

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      Рейтинг: +985

      Cleaner > baden69 35 минут назад

      Ну Зениту то что быть против с таким запасом очков.)

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