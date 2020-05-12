Григорий Иванов – о возобновлении РПЛ: «Людям нужно дать отдушину, им без футбола тяжело»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение по поводу возможного продолжения чемпионата России.

«Пока никаких бумаг я не видел. Но есть понимание, что РФС и РПЛ хотят доиграть сезон. Дай бог, чтобы все получилось. Потому что люди устали уже жить без футбола. Реально соскучились по матчам.

В принципе, я своей точки зрения по вопросу возобновления сезона не менял. Но ситуация меняется, и если есть сейчас такая возможность доиграть чемпионат, это нужно сделать. Людям нужно дать отдушину. Им без футбола тяжело. Пусть хоть и по телевизору, но они смогут наблюдать за матчами российского чемпионата. Если РФС примет такое решение, мы, конечно, ему подчинимся», – сказал Иванов.

Григорий Иванов: «Лучше играть в футбол, чем не играть. Даже если придется проводить матчи без зрителей»