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    Григорий Иванов – о возобновлении РПЛ: «Людям нужно дать отдушину, им без футбола тяжело»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение по поводу возможного продолжения чемпионата России.

    «Пока никаких бумаг я не видел. Но есть понимание, что РФС и РПЛ хотят доиграть сезон. Дай бог, чтобы все получилось. Потому что люди устали уже жить без футбола. Реально соскучились по матчам.

    В принципе, я своей точки зрения по вопросу возобновления сезона не менял. Но ситуация меняется, и если есть сейчас такая возможность доиграть чемпионат, это нужно сделать. Людям нужно дать отдушину. Им без футбола тяжело. Пусть хоть и по телевизору, но они смогут наблюдать за матчами российского чемпионата. Если РФС примет такое решение, мы, конечно, ему подчинимся», – сказал Иванов.

    Григорий Иванов: «Лучше играть в футбол, чем не играть. Даже если придется проводить матчи без зрителей»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9185

      parevg 9 секунд назад

      Согласен.
      Даже во время войны в футбол играли...
      А доигрывать чемпионат, надо в любом случае, пусть даже и без зрителей. Все должно быть по спортивному принципу.

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