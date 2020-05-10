«Кто гонял, ставьте лайк». Сергей Карасев покатался на велосипеде, которому 34 года

Арбитр РПЛ Сергей Карасев выложил видео, как катается во время карантина на велосипеде. Транспортному средству более 30 лет.

«Мой первый и пока единственный велик. «Кама» 1986 года рождения, подарили родители на день рождения в первом классе. Не седлал его более 25 лет. Кто тоже гонял на таком, ставьте лайк», – написал Карасев в инстаграме.

Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

Карасев в сезоне РПЛ отработал на 16 матчах.

РПЛ не возобновится раньше 21 июня.