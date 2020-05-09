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    Парфенов: «Легионеры рассчитывают на помощь при возвращении в Россию. Все непонятно»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поговорил о ситуации с возвращением легионеров в Россию. В то же время не исключено, что сезон РПЛ не возобновится.

    «Ждем, как и все. Посмотрим, какое решение будет принято 15 мая. С иностранными игроками на связи, они рассчитывают на помощь и поддержку при возвращении в Россию. Пока всe непонятно», – сказал Парфенов «Р-Спорт».

    • Вопрос продолжения сезона РПЛ могут решить 15 мая.
    • Сезон РПЛ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В турнире с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: «Р-Спорт»

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