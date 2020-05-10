Парфенов: «Легионеры рассчитывают на помощь при возвращении в Россию. Все непонятно»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поговорил о ситуации с возвращением легионеров в Россию. В то же время не исключено, что сезон РПЛ не возобновится.

«Ждем, как и все. Посмотрим, какое решение будет принято 15 мая. С иностранными игроками на связи, они рассчитывают на помощь и поддержку при возвращении в Россию. Пока всe непонятно», – сказал Парфенов «Р-Спорт».