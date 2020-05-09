Вопрос «о ситуации в российском футболе, связанной с коронавирусом» – в повестке исполкома РФС на 15 мая

РФС опубликовал повестку исполкома на 15 мая. Заседание пройдет в видеоформате и начнется в 11:00 по Москве.

«О РЕШЕНИЯХ БЮРО ИСПОЛКОМА

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

– О ситуации в российском футболе, связанной с коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

О СЛЕДУЮЩЕМ ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА РФС».

«В этот день мы узнаем будет у нас сезон доигран или нет», – так в своем телеграме интерпретировал повестку бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.