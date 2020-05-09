Вопрос «о ситуации в российском футболе, связанной с коронавирусом» – в повестке исполкома РФС на 15 мая

РФС опубликовал повестку исполкома на 15 мая. Заседание пройдет в видеоформате и начнется в 11:00 по Москве.
«О РЕШЕНИЯХ БЮРО ИСПОЛКОМА
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
– О ситуации в российском футболе, связанной с коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
О СЛЕДУЮЩЕМ ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА РФС».
«В этот день мы узнаем будет у нас сезон доигран или нет», – так в своем телеграме интерпретировал повестку бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
- Сезон РПЛ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
- В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
- По всему миру от инфекции умерло более 276000 человек.
Источник: РФС