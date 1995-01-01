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    Вопрос «о ситуации в российском футболе, связанной с коронавирусом» – в повестке исполкома РФС на 15 мая

    РФС опубликовал повестку исполкома на 15 мая. Заседание пройдет в видеоформате и начнется в 11:00 по Москве.

    «О РЕШЕНИЯХ БЮРО ИСПОЛКОМА

    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

    – О ситуации в российском футболе, связанной с коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

    О СЛЕДУЮЩЕМ ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА РФС».

    «В этот день мы узнаем будет у нас сезон доигран или нет», – так в своем телеграме интерпретировал повестку бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    • Сезон РПЛ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
    • По всему миру от инфекции умерло более 276000 человек.

    Источник: РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2329

      alarm 1 час назад

      давайте так: зенит - чемпион, спартак - в пердив. всю страну это устроит.

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