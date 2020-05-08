Главные новости дня. Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА, Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»

«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона.

Главный тренер «Леганеса»: «Дата возобновления чемпионата Испании уже известна – 20 июня».

Sky Sports: Санчо не будет продлевать контракт с «Боруссией».

Журналист Скира: в «Милане» у трех человек подтвердили коронавирус.

Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем».

Селюк просит возбудить уголовное дело против «Локомотива» по факту смерти Самохвалова.

Орлов: «60 процентов, что чемпионат России не будет завершен».

Помощник президента России Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА, Гинер – его заместитель.