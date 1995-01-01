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    Журналист Скира: в «Милане» у трех человек подтвердили коронавирус

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира сообщает, что в «Милане» у трех человек подтвердили коронавирус.

    Имена инфицированных не уточняются.

    Ранее COVID-19 был обнаружен у шести человек в «Фиорентине» и у четырех игроков «Сампдории».

    • В Италии за последние сутки от коронавируса скончались 274 человека.
    • Общее число летальных исходов к этому времени составляет 29 958 (13,9%) при общем количестве выявленных инфицированных – 215 858.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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