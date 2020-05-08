Журналист Скира: в «Милане» у трех человек подтвердили коронавирус

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира сообщает, что в «Милане» у трех человек подтвердили коронавирус.
Имена инфицированных не уточняются.
Ранее COVID-19 был обнаружен у шести человек в «Фиорентине» и у четырех игроков «Сампдории».
- В Италии за последние сутки от коронавируса скончались 274 человека.
- Общее число летальных исходов к этому времени составляет 29 958 (13,9%) при общем количестве выявленных инфицированных – 215 858.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.