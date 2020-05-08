Журналист Скира: в «Милане» у трех человек подтвердили коронавирус

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира сообщает, что в «Милане» у трех человек подтвердили коронавирус.

Имена инфицированных не уточняются.

Ранее COVID-19 был обнаружен у шести человек в «Фиорентине» и у четырех игроков «Сампдории».