Sky Sports: Санчо не будет продлевать контракт с «Боруссией»

Полузащитник Джейдон Санчо не намерен продлевать контракт в дортмундской «Боруссии».
Руководство клуба намерено сохранить футболиста. Источник, близкий к 20-летнему англичанину, сообщает, что уход футболиста состоится с высокой вероятностью.
Сообщалось об интересе к Санчо со стороны английских клубов.
- Срок действующего соглашения между полузащитником и «Боруссией» истекает в июне 2022 года.
- В этом сезоне англичанин провел за дортмундцев 23 матча в чемпионате, забил 14 мячей и отдал 15 голевых передач.
Источник: Sky Sports