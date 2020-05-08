Sky Sports: Санчо не будет продлевать контракт с «Боруссией»

Полузащитник Джейдон Санчо не намерен продлевать контракт в дортмундской «Боруссии».

Руководство клуба намерено сохранить футболиста. Источник, близкий к 20-летнему англичанину, сообщает, что уход футболиста состоится с высокой вероятностью.

Сообщалось об интересе к Санчо со стороны английских клубов.