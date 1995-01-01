Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Sky Sports: Санчо не будет продлевать контракт с «Боруссией»

    Полузащитник Джейдон Санчо не намерен продлевать контракт в дортмундской «Боруссии».

    Руководство клуба намерено сохранить футболиста. Источник, близкий к 20-летнему англичанину, сообщает, что уход футболиста состоится с высокой вероятностью.

    Сообщалось об интересе к Санчо со стороны английских клубов.

    • Срок действующего соглашения между полузащитником и «Боруссией» истекает в июне 2022 года.
    • В этом сезоне англичанин провел за дортмундцев 23 матча в чемпионате, забил 14 мячей и отдал 15 голевых передач.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2217

      BlackMurder 47 минут назад

      для шмелей это вообще не проблема)они на ровном месте бабки делают)щас впарят его за кучу бабла и нового купят и потом опять впарят)холанд вон появился и его впарят скоро)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76553
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru