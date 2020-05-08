«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона

«Интер» и «Милан» совместно представили мэрии города проект строительства новой арены и парка развлечений в районе «Сан-Сиро».

Проект рассматривается в двух вариантах: реконструкция нынешнего домашнего стадиона клубов и частичное сохранение арены, которая впоследствии станет частью в торгово-спортивного кластера.

Зеленая зона будет увеличена почти вдвое – до 106 тысяч квадратных метров.

Проект оценивается свыше 1 миллиарда евро.

Вместимость нового стадиона составит 60 тысяч зрителей.