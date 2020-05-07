Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    «Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона

    «Интер» и «Милан» совместно представили мэрии города проект строительства новой арены и парка развлечений в районе «Сан-Сиро».

    Проект рассматривается в двух вариантах: реконструкция нынешнего домашнего стадиона клубов и частичное сохранение арены, которая впоследствии станет частью в торгово-спортивного кластера.

    Зеленая зона будет увеличена почти вдвое – до 106 тысяч квадратных метров.

    • Проект оценивается свыше 1 миллиарда евро.
    • Вместимость нового стадиона составит 60 тысяч зрителей.

    Источник: Официальный твиттер «Интера»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76553
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru