«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона

«Интер» и «Милан» совместно представили мэрии города проект строительства новой арены и парка развлечений в районе «Сан-Сиро».
Проект рассматривается в двух вариантах: реконструкция нынешнего домашнего стадиона клубов и частичное сохранение арены, которая впоследствии станет частью в торгово-спортивного кластера.
Зеленая зона будет увеличена почти вдвое – до 106 тысяч квадратных метров.
- Проект оценивается свыше 1 миллиарда евро.
- Вместимость нового стадиона составит 60 тысяч зрителей.
| STADIO— Inter (@Inter) May 7, 2020
Inter e Milan hanno presentato i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro
https://t.co/w6R099XwpD#FCIM @NuovoStadioMI pic.twitter.com/FkM9ZbktrK
Источник: Официальный твиттер «Интера»