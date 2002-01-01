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    Соболев подтвердил, что купил у Кокорина Porsche за 8 миллионов

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о приобретении у форварда «Сочи» Александра Кокорина автомобиля марки Porsche.

    – По моей информации, твоя зарплата в «Спартаке» около 1,2 миллиона евро. С первого кэша ты купил у Кокорина Porsche 911 за 8 лямов. Это правда?

    – Ладно, чего греха таить, да, я взял у него поршак, но опять же взял, когда еще играл в «Крыльях». И не отдал до сих пор за него деньги. Я отдал часть. Мы договорились с ним, что буду отдавать частями, я еще должен 1,5 миллиона. Сейчас зарплата придет – отдам остальное, за 3-4 месяца с ним рассчитаюсь. Сразу не отдал, потому что нет таких больших денег.

    – Почему поршак, а не «Гелик», как у Джикии?

    - У меня уже есть машина одна, семейная. Это мечта детства любого пацана – погонять на быстрой тачке.

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4305

      JTherry 43 минуты назад

      "самая быстрая тачка" для Москвы - метро)))

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      Рейтинг: +632

      Flydis 1 час назад

      Взял и взял, дело хозяйское. Главное что б на поле результат показывал, а там пусть хоть на общественном транспорте катается.

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