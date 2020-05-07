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Соболев подтвердил, что купил у Кокорина Porsche за 8 миллионов

7 мая 2020, 20:37
8

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о приобретении у форварда «Сочи» Александра Кокорина автомобиля марки Porsche.

– По моей информации, твоя зарплата в «Спартаке» около 1,2 миллиона евро. С первого кэша ты купил у Кокорина Porsche 911 за 8 лямов. Это правда?

– Ладно, чего греха таить, да, я взял у него поршак, но опять же взял, когда еще играл в «Крыльях». И не отдал до сих пор за него деньги. Я отдал часть. Мы договорились с ним, что буду отдавать частями, я еще должен 1,5 миллиона. Сейчас зарплата придет – отдам остальное, за 3-4 месяца с ним рассчитаюсь. Сразу не отдал, потому что нет таких больших денег.

– Почему поршак, а не «Гелик», как у Джикии?

- У меня уже есть машина одна, семейная. Это мечта детства любого пацана – погонять на быстрой тачке.

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Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Кокорин Александр Соболев Александр
Комментарии (8)
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Flydis
1588874133
Взял и взял, дело хозяйское. Главное что б на поле результат показывал, а там пусть хоть на общественном транспорте катается.
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JTherry
1588875594
"самая быстрая тачка" для Москвы - метро)))
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koli4ka
1588878860
был бы у меня долг 1.5 ляма, я бы тоже,как Саша Соболев за 300-400 месяцев рассчитался,карантин на дворе...товарищи.
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3a zenit
1588880550
конечно каждый мечтает не захер такое бабло получать.Нужно нашему футболу всем болельщикам объявить бойкот!Бабло нереальное получают.а результат с гулькин хер!Все сосут в еврокубках,никакого роста клубов.
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bset
1588885086
Не завидуйте. Соболев заслужил крутую машину. Вы думаете, легко такие достижения в футболе даются. Вот взять хотя бы... или... Так, а чем вообще Соболев знаменит? Кто это вообще и откуда у него такие деньги?
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zigbert
1588948265
Было бы желание. Рассчитается,когда подпишет контракт со Спартаком.
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