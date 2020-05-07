Соболев подтвердил, что купил у Кокорина Porsche за 8 миллионов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о приобретении у форварда «Сочи» Александра Кокорина автомобиля марки Porsche.

– По моей информации, твоя зарплата в «Спартаке» около 1,2 миллиона евро. С первого кэша ты купил у Кокорина Porsche 911 за 8 лямов. Это правда?

– Ладно, чего греха таить, да, я взял у него поршак, но опять же взял, когда еще играл в «Крыльях». И не отдал до сих пор за него деньги. Я отдал часть. Мы договорились с ним, что буду отдавать частями, я еще должен 1,5 миллиона. Сейчас зарплата придет – отдам остальное, за 3-4 месяца с ним рассчитаюсь. Сразу не отдал, потому что нет таких больших денег.

– Почему поршак, а не «Гелик», как у Джикии?

- У меня уже есть машина одна, семейная. Это мечта детства любого пацана – погонять на быстрой тачке.

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