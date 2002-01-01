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    Соболев – о несостоявшемся трансфере в «Лечче»: «Было мало времени на раздумье. Я испугался»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему сорвался его переход в Лечче. Итальянский клуб был готов заплатить за россиянина 2 миллиона евро.

    «У меня контракт был на руках. Это было за день до закрытия трансферного окна. Я не успел даже подумать. Ведь это переезд не просто в другую команду, а в другую страну. Они только вышли в Серию А. Понятно, что я не фонтан. Думаю, я уехал бы, но времени не хватило. На раздумье у меня были сутки. Я не решился, испугался», – сказал футболист.

    • Соболев играет за «Спартак» на правах аренды.
    • За москвичей нападающий успел провести четыре матча, в которых сделал два ассиста.

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22247

      oyabun 1 час назад

      Рано ему еще в Европу. Будет прогрессировать в Спартаке - переберется в свое время и в клуб посильнее Лечче.

      1
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      ...
      Рейтинг: +451

      АКМ-74У > oyabun 52 минуты назад

      Просто в Лечче не заплатят, как в России, вот и и вся причина.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2295

      alarm 2 часа назад

      загубил карьеру в тарасофке! позор!

      1
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