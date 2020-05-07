Соболев – о несостоявшемся трансфере в «Лечче»: «Было мало времени на раздумье. Я испугался»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему сорвался его переход в Лечче. Итальянский клуб был готов заплатить за россиянина 2 миллиона евро.

«У меня контракт был на руках. Это было за день до закрытия трансферного окна. Я не успел даже подумать. Ведь это переезд не просто в другую команду, а в другую страну. Они только вышли в Серию А. Понятно, что я не фонтан. Думаю, я уехал бы, но времени не хватило. На раздумье у меня были сутки. Я не решился, испугался», – сказал футболист.