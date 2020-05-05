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    Губерниев – о признании Семина лучшим тренером: «Кто кроме меня скажет правду? Голосование либо предвзятое, либо людей, которые не разбираются»

    Спортивный журналист Дмитрий Губерниев вновь выразил несогласие, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был признан лучшим тренером России в прошлом году. Комментатор считает голосование предвзятым.

    «Не может Юрий Семин, проиграв национальный чемпионат и вылетев из Лиги чемпионов, быть лучшим тренером 2019 года. Не может такого быть. Голосование либо предвзятое, либо людей, которые ни в чем не разбираются. Это очень странно. Юрий Палыч обиделся, артист Валерий Баринов чушь какую-то нес. Риторика идет такая, что я не имею права. Почему я не имею права? Объясните мне. Ничего кроме смеха это уже не вызывает.

    Ощущаю себя шутом Шико. Ну кто кроме меня скажет правду? Это не нравится некоторым, это нормально.

    Да, Баринов мне звонил, говорил: «Ты никто». Я же добрый человек, но буду дальше гнуть свою линию», – сказал Губерниев в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса» Юрием Голышаком.

    • Губерниев ранее предложил признать Семина самым сексуальным тренером.
    • Семин в прошлом году вывел «Локо» в Лигу чемпионов, но занял в группе последнее место.
    • Московская команда сейчас занимает в РПЛ второе место.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    05.05.2020 21:55
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