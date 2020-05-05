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  • Губерниев – о признании Семина лучшим тренером: «Кто кроме меня скажет правду? Голосование либо предвзятое, либо людей, которые не разбираются»

Губерниев – о признании Семина лучшим тренером: «Кто кроме меня скажет правду? Голосование либо предвзятое, либо людей, которые не разбираются»

5 мая 2020, 21:55
15

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев вновь выразил несогласие, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был признан лучшим тренером России в прошлом году. Комментатор считает голосование предвзятым.

«Не может Юрий Семин, проиграв национальный чемпионат и вылетев из Лиги чемпионов, быть лучшим тренером 2019 года. Не может такого быть. Голосование либо предвзятое, либо людей, которые ни в чем не разбираются. Это очень странно. Юрий Палыч обиделся, артист Валерий Баринов чушь какую-то нес. Риторика идет такая, что я не имею права. Почему я не имею права? Объясните мне. Ничего кроме смеха это уже не вызывает.

Ощущаю себя шутом Шико. Ну кто кроме меня скажет правду? Это не нравится некоторым, это нормально.

Да, Баринов мне звонил, говорил: «Ты никто». Я же добрый человек, но буду дальше гнуть свою линию», – сказал Губерниев в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса» Юрием Голышаком.

  • Губерниев ранее предложил признать Семина самым сексуальным тренером.
  • Семин в прошлом году вывел «Локо» в Лигу чемпионов, но занял в группе последнее место.
  • Московская команда сейчас занимает в РПЛ второе место.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (15)
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Rabinovi_ch
1588708576
Да з**** уже
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kan85
1588708890
Завязывай попугай
Ответить
Fan Loko mik
1588714048
Балаболка чёртова.......хотя нет, ШУТ.....точно ШУТ только не Шико, а ПРОСТО ГОРОХОВЫЙ!!!
Ответить
mutabor0992
1588716511
Так ты действительно никто...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1588718417
Куда ты лезешь, морда красная, иди занимайся своим делом - развлекай на корпоративах отстойную "элиту".
Ответить
Hektor 84
1588724132
Скорее всего это ты не шаришь в футболе. Как и многие на срач тв
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Viper for CSKA
1588735294
Ой, тоже мне правдоруб нашелся. Лучше о чём нибудь серьезном правду бы сказал, но нет, хозяева не дадут. Так что приходится гонорар спорами о какой-то почти никому неизвестной премии отрабатывать.
Ответить
СССР 1985
1588738403
Семин высококлассный специалист. Губерниев что-то не туда поворачивает, пора бы остановится.
Ответить
lejnin
1588757721
Можете меня заминусить, но в данном случае Губерниев абсолютно прав, как можно выделить Сёмина лучшим тренером 2019, если он ничего не выиграл? Речь ведь не только о футболе, речь о всём российском спорте, а тут, как мне кажется Этери Тутберидзе вне конкуренции, её воспитанницы выиграли всё и вся и вообще в мире вне конкуренции, какой же тут Сёмин?!
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Иван Петров 1986
1588767994
А почему не тренер Большунова? Только не Губерниеву это решать. Он себя уже лучшим спортивным обозревателем мира уже назначил.
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