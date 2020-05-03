Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

Клубы АПЛ готовятся к тому, что весь следующий сезон будет проведен без зрителей.
Лига ожидает возвращения в привычное русло только после появления вакцины. При этом эксперты полагают, что ее разработают не раньше середины 2021 года. Розыгрыш чемпионата в следующем сезоне без зрителей может оказать еще большее влияние на доходы клубов, опасаются в АПЛ.
- Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
- В АПЛ лидирует «Ливерпуль», которому до победы в чемпионате осталось выиграть два матча.
Источник: Sky Sports