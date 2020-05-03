Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

    Клубы АПЛ готовятся к тому, что весь следующий сезон будет проведен без зрителей.

    Лига ожидает возвращения в привычное русло только после появления вакцины. При этом эксперты полагают, что ее разработают не раньше середины 2021 года. Розыгрыш чемпионата в следующем сезоне без зрителей может оказать еще большее влияние на доходы клубов, опасаются в АПЛ.

    • Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В АПЛ лидирует «Ливерпуль», которому дог победы в чемпионате осталось выиграть два матча.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2020 23:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76414
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru