Сезон АПЛ предложили доиграть в Австралии. Некоторые клубы дали согласие

Английский агент Гари Уильямс предложил провести остаток сезона АПЛ в австралийском Перте на нескольких местных стадионах. Идея получила одобрение сенатора Перта. Теперь идут попытки заручиться поддержкой правительства Австралии.

Некоторые клубы АПЛ позитивно отозвались об инициативе. Они сравнили возможный выезд, чтобы доиграть, в Австралию с предсезонными товарищескими матчами, которые проходят по всему миру.