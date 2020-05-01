«Атлетик» и «Реал Сосьедад» могут провести финал Кубка Испании в следующем сезоне

Королевская футбольная федерация Испании предложила «Атлетику» и «Реал Сосьедаду» два варианта проведения финала Кубка страны.

Команды могут разыграть трофей в августе при пустых трибунах или отложить матч на следующий сезон, когда зрители вернутся на стадионы.

При этом в случае проведения финала в кампании-2020/21 победитель турнира не получит путевку в Лигу Европы.

Федерация дала клубам 48 часов на размышления.

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