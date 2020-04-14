Marca: Адурис завершит карьеру только после финала Кубка Испании

Еще в августе стало известно, что нападающий «Атлетика» Ариц Адурис завершит карьеру по окончании сезона.

Планировалось, что это произойдет в мае, однако из-за пандемии коронавируса нынешняя кампания была приостановлена.

В связи с этим, как сообщает Marca, контракт с 39-летним футболистом будет продлен до фактического завершения сезона-2019/20.

Адурис готов уйти из футбола только после финального матча Кубка Испании против «Реал Сосьедада», когда бы эта игра ни состоялась.