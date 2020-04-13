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    Marca: Адурис завершит карьеру только после финала Кубка Испании

    Еще в августе стало известно, что нападающий «Атлетика» Ариц Адурис завершит карьеру по окончании сезона.

    Планировалось, что это произойдет в мае, однако из-за пандемии коронавируса нынешняя кампания была приостановлена.

    В связи с этим, как сообщает Marca, контракт с 39-летним футболистом будет продлен до фактического завершения сезона-2019/20.

    Адурис готов уйти из футбола только после финального матча Кубка Испании против «Реал Сосьедада», когда бы эта игра ни состоялась.

    • В течение карьеры форвард выступал за «Аурреру», «Атлетик» (трижды), «Бургос», «Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию».
    • За сборную Испании игрок провел 10 матчей и забил два гола.
    • Адурис выиграл только один трофей – Суперкубок Испании в 2015 году. Является двукратным лучшим бомбардиром Лиги Европы (сезоны 2015/16 и 2017/18).

    Источник: Marca

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