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  • Газзаев: «Нужно досрочно завершить сезон РПЛ и спокойно готовиться к следующему»

Газзаев: «Нужно досрочно завершить сезон РПЛ и спокойно готовиться к следующему»

29 апреля 2020, 11:35
8

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев призвал досрочно завершить сезон в России.

«Есть ли смысл тянуть до 25 мая? Ведь все находятся в подвешенном состоянии – игроки, тренеры, руководители клубов.

Есть слишком много вопросов без ответов. Когда команды смогут полноценно тренироваться? Когда и как смогут вернуться в Россию легионеры, если воздушное пространство перекрыто, а им надо будет отсидеть двухнедельный карантин? А самое главное, как гарантировать безопасность участников соревнований?

Понимаю, что решение о досрочном завершении будет болезненным. Я и сам поначалу был сторонником того, чтобы доиграть турнир, но ситуация развивалась стремительно, и сейчас нет ничего важнее здоровья людей.

Мы видим, что даже Франция, которая входит в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы, решила не доигрывать сезон по решению правительства, хотя там выступают звезды первой величины.

Потому что там ставят безопасность превыше всего. Точно так же поступила Голландия. Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов. Нужно завершить сезон и спокойно готовиться к следующему, начав его в июле или в начале августа, когда пандемия, надеюсь, сойдет на нет.

Кроме того, именно сейчас нужно провести важные реформы российского футбола – расширить Премьер-лигу до 18 команд, сократить число профессиональных клубов в стране до 54, разделить ФНЛ по географическому принципу с целью сокращения расходов, отменить лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав», – заявил Газзаев.

  • Вчера было объявлено о завершении чемпионата Франции.
  • В России на сегодня 99 399 случаев заболевания COVID-19. 10 286 человек выздоровело. 972 случаев закончились летальным исходом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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New Life
1588149948
Надо завершить выплату денег таким бездельникам и жополизам как газзай.
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Garrincha58
1588150358
как же я не навижу всю эту депутатскую пи...братию
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paracetamol
1588151815
Все уже решено, а дурак и ныне там! Усы не сбрил в свое время, потому с каждым годом все дуреет.
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mutabor0992
1588157281
Валера найди себе кавалера!
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САДЫЧОК
1588158320
Газзаев по твоей нелепой логике можно и следующий сезон досрочно закончить и обьявить чемпионом , например Ахмат !
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cavo39
1588160399
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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subbotaspartak
1588162126
Говорит РПЛ, подразумевает Дума
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Plyash
1588164211
Газзаев,тебе уже давно пора досрочно завершить депутатскую деятельность,такую же бестолковую,как и твои предложения.Аминь.
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