Газзаев: «Нужно досрочно завершить сезон РПЛ и спокойно готовиться к следующему»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев призвал досрочно завершить сезон в России.

«Есть ли смысл тянуть до 25 мая? Ведь все находятся в подвешенном состоянии – игроки, тренеры, руководители клубов.

Есть слишком много вопросов без ответов. Когда команды смогут полноценно тренироваться? Когда и как смогут вернуться в Россию легионеры, если воздушное пространство перекрыто, а им надо будет отсидеть двухнедельный карантин? А самое главное, как гарантировать безопасность участников соревнований?

Понимаю, что решение о досрочном завершении будет болезненным. Я и сам поначалу был сторонником того, чтобы доиграть турнир, но ситуация развивалась стремительно, и сейчас нет ничего важнее здоровья людей.

Мы видим, что даже Франция, которая входит в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы, решила не доигрывать сезон по решению правительства, хотя там выступают звезды первой величины.

Потому что там ставят безопасность превыше всего. Точно так же поступила Голландия. Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов. Нужно завершить сезон и спокойно готовиться к следующему, начав его в июле или в начале августа, когда пандемия, надеюсь, сойдет на нет.

Кроме того, именно сейчас нужно провести важные реформы российского футбола – расширить Премьер-лигу до 18 команд, сократить число профессиональных клубов в стране до 54, разделить ФНЛ по географическому принципу с целью сокращения расходов, отменить лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав», – заявил Газзаев.