Главные новости дня. РПЛ может возобновиться 21 июня, сезон чемпионата Франции завершили досрочно

Sky Sports: Дания может отказаться от проведения Евро-2020 из-за этапа «Тур де Франс».

Сафонов: «Бердыев должен был возглавить сборную России. Мутко перестал отвечать на звонки».

Депутат Лебедев: «Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Мы должны прислушаться».

Goal.com: возобновление АПЛ намечено на 9 июня.

«Локомотив» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Австрии. Он забил 22 гола в 21 матче.

Месси – лучший игрок XXI века по данным системы ELO.

Министр спорта Франции сообщил о досрочном завершении Лиги 1.

Прядкин – о возобновлении РПЛ: «Большинство клубов поддержало 21 июня».

Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше.